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اقتصاد
الجمعة 04/مايو/2018 - 07:31 م

البيزو الأرجنتينى يقفز بعد رفع سعر الفائدة إلى 40%

البنك المركزي الأرجنتيني
البنك المركزي الأرجنتيني
وكالات
dostor.org/2156431

رفع البنك المركزي الأرجنتيني، اليوم، سعر الفائدة الرئيسي إلى 40% من 27.25%، وهو ما دفع البيزو للصعود 4.78% بينما خفضت الحكومة العجز المستهدف في الميزانية إلى 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي هذه الخطوات بعد أسبوع من تراجع حاد للبيزو، الذي هبط 7.83% يوم الخميس وحده إلى 23 مقابل الدولار الأمريكي.

وبعد الإعلانات التي صدرت صباح الجمعة صعدت قيمة البيزو إلى 21.95 مقابل العملة الأمريكية.

وقال البنك المركزي، في بيان إنه سيواصل استخدام كل الأدوات التي تحت تصرفه في مسعاه للوصول إلى مستوى التضخم الذي تستهدفه البلاد للعام الحالي، والبالغ 15%.

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