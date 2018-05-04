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الجمعة 04/مايو/2018 - 07:29 م

الصين تعوض حرمانها من استضافة كأس العالم لمصنع لإنتاج نسخ الكأس

الصين تعوض حرمانها
أسماء نصار
dostor.org/2156429

نشرت "رويترز" قصة عن مصنع بمنطقة دونغوان بقلب المنطقة الصناعية بجنوب شرق الصين، يعكف عماله على إنتاج ألوف النسخ طبق الأصل لكأس العالم وميداليات مفاتيح وشارات لمشجعي كرة القدم بالصين وخارجها، وربطت القصة بحلم الرئيس الصيني شي جين بينغ باستضافة بلاده لكأس العالم ويعكس اهتمام الصين بالنهائيات التي تنطلق في روسيا الشهر المقبل.

وذكرت "رويترز" أن الأمر يستغرق ثلاثة أيام على الأقل لانتاج وتلميع المنتجات في ظل إصرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على معايير محددة للمنتجات المرخصة.

وقال بيري تشو نائب رئيس مجموعة واجون التي تملك المصنع لرويترز إن كل النسخ طبق الأصل لكأس العالم محددة بارتفاع لا يزيد على 15 سنتميتمرا وأن أي نسخ بالأسواق أعلى منذ ذلك هي بالتأكيد مزيفة وليست مرخصة من قبل الفيفا.

وذكرت رويترز أن شركة واجون التي يقع مقرها في تايوان حصلت على شهادة من الفيفا لمنتجاتها خلال نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010، وفي البرازيل 2014 لكن المنتجات كانت مقصورة فقط على شرق آسيا، وأمريكا الشمالية لكن أصبح بمقدور الشركة بيع منتجاتها في كل أنحاء العالم باستثناء أوروبا، وتتوقع بيع ربع منتجاتها داخل الصين بأسعار تتراوح بين ما يزيد قليلا على دولار إلى 895 دولارا بالنسبة للنماذج الكبيرة.

وتوقع أحد ملاك المتاجر ارتفاع نسبة البيع، لكن مشجعا يبلغ من العمر 37 عاما قلل من قيمة النسخ المقلدة وقال إنه لا يفكر في شراء أي منها.

وقال المصرفي سون وي لرويترز: "كأس العالم الفعلية هي القيمة الحقيقية فقط هذا النوع من تقليد المنتجات، أعتقد، لا يستحق إنفاق المال عليه في حين نقلت عن أحدهم أنه يعتقد أنها أجمل تذكار في العالم".

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