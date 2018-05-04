أسعار النفط ترتفع 2% مع ترقب قرار ترامب بشأن إيران

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم، ليحوم الخام الأمريكي والقياسي قرب مستوى 70 و75 دولارًا على الترتيب.



وتسجل أسعار الذهب الأسود أعلى مستوى في 3 سنوات ونصف وسط ترقب المستثمرون لقرار الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني.



ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 مايو الجاري قراره الأخير حول الانسحاب من الاتفاقية النووية مع طهران وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.



ويترقب المستثمرون الإفصاح عن البيانات المتعلقة بعدد منصات التنقيب عن النفط التي أضافتها الشركات الأمريكية خلال الأسبوع الجاري في وقت لاحق من اليوم.



وكانت بيانات رسمية أظهرت أن الإنتاج الأمريكي من النفط يواصل الصعود القياسي خلال الأسبوع المنتهي في 27 أبريل الماضي بعدما ارتفع بأكثر من 33 ألف برميل يوميًا.



وخلال نفس الفترة، زادت مخزونات الولايات المتحدة النفطية بمقدار 6.2 مليون برميل وهو ما يمثل زيادة عن التوقعات البالغة مليون برميل فقط.



و صعد سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم شهر يونيو بنسبة 1.8% ليصل إلى 74.94 دولار للبرميل.



وكان الخام القياسي شهد أعلى مستوى في 3 أعوام ونصف في تعاملات الإثنين الماضي عند 75.17 دولار للبرميل.



وخلال نفس الفترة، زاد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر يونيو بأكثر من 2.1% ليسجل 69.88 دولار للبرميل.



وفي وقت سابق من الجلسة، وصل الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى في نحو 3 أعوام ونصف بعد أن لامس 69.96 دولار للبرميل.