الأنبا بيشوي يناقش «أزلية الابن» (فيديو)

يتناول الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، رئيس دير القديسة دميانة، موضوع أزلية الابن، ضمن برنامج "تراث كنيستنا.. روح وحياة" لبرنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي.



وكان المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أطلق حملة بعنوان "تراث كنيستنا.. روح وحياة" تحت شعار "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" (مرا 5: 21).



وتبث الحملة مقطع فيديو أسبوعي يقدم من خلاله أحد أحبار الكنيسة وخدامها معنى تعليمي بهدف ترسيخ المفاهيم الروحية الكنسية في نفوس الشعب القبطي.