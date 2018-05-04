وزير الدفاع البريطاني: ملتزمون بدعم حلفائنا فى مواجهة التحديات

أكد وزير الدفاع البريطانى جافين وليامسون، اليوم الجمعة، التزام بلاده بالوقوف بجانب حلفائها ودعمهم فى مواجهة التحديات المتنامية.



وقال وليامسون، فى تصريحات خلال حضوره اليوم الأخير للمناورات العسكرية المشتركة بمشاركة 17 دولة: "سيسمح العمل المشترك وتنسيق الجهود والخبرات للتصدى لكل التهديدات مهما كان مصدرها".



وأشار الوزير البريطاني إلى أن المناورات تبعث برسالة واحدة للأصدقاء والأعداء، مفادها بأن جيوشنا لديها ما يمكنها من ضمان أمن شعوبها فى عالم متغير.



وشدد جافن وليامسون على الدور الذى تلعبه قوة الاستطلاع المشتركة فى تعزيز الأمن للدول الأعضاء.



وتتكون هذه القوة من بريطانيا والدنمارك وهولندا وإستونيا والنرويج وفنلندا ولاتفيا.



جدير بالذكر أن المناورات بدأت 21 أبريل الجارى فى اسكتلندا وويلز وإنجلترا، وشارك فيها أكثر من 11 ألف جندي.