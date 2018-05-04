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الجمعة 04/مايو/2018 - 07:05 م

العضو المنتدب لـ«وود بيكر»: صنعنا أول نظارة مصرية بعد 1000 محاولة

هيثم غباشى تصوير:
هيثم غباشى تصوير: محمد اسد
محمد أبو عاصى
dostor.org/2156410


إنتاجها بطريقة يدوية.. أسعارها تبدأ من 2000 جنيه.. وخطة لاقتحام السوق العربية
كشف هيثم غباشى، العضو المنتدب لمجموعة «وود بيكر» لصناعة النظارات، عن تمكنه بمساعدة فريق عمل كامل من تصنيع أول نظارة مصرية خشبية، بعد أكثر من ١٠٠٠ محاولة، على مدى ما يزيد على ٦ سنوات.
وقال «غباشى»، فى حواره مع «الدستور»، إن الشركة تعاقدت مع وكلاء فى أوروبا والولايات المتحدة، وستقتحم السوق العربية قريبًا، مشيرًا إلى أن سعر «النظارة الخشبية» التى تنتجها شركته يبدأ من ٢٠٠٠ جنيه، ونظيرتها فى الأسواق العالمية تُباع بـ٩ آلاف جنيه.
■ بداية.. كيف تمكنتم من صُنع أول نظارة مصرية؟
- فكرة تصنيع نظارة مصرية حلم يراودنى منذ أن دخلت مجال البصريات، لأنه للأسف رغم تاريخنا الكبير فى الأسواق الطبية والخاصة بالتجهيزات البصرية، فإن دورنا تقزم وأصبحنا أكبر مستورد للماركات العالمية وكل مكونات النظارة، حتى المسامير الدقيقة الصغيرة.
ومن هنا جاءت فكرة لماذا لا تكون هناك نظارة مصرية بإمكانيات ومواصفات تتماشى مع الأسواق العالمية؟ وتحقق الأمر بـ«النظارة الخشبية».
■ ما تفاصيل تصنيع هذه «النظارة الخشبية»؟
- مجموعة «وود بيكر» تمتلك فريقًا من المتخصصين فى صناعة النظارات وقطاع البصريات، بدأ فى تقييم الوضع الحالى، وتوصل إلى أنه بعد ٢٠١١، أصبح المستثمرون والتجار الموجودون فى مصر يبذلون جهدًا مضاعفًا ليثبتوا أنفسهم، وأنهم جديرون بالوجود فى السوق المصرية وتنشيط العمل بهذه السوق، والمحافظة على جودة المنتج المصرى ومكانته العالمية.
لذا، فكرنا بشكل مختلف، ووجدنا أن كل محاولة لتصنيع النظارة فى مصر باءت بالفشل، فدرسنا كل المحاولات، ووجدنا أن معظم المحاولات الفاشلة هى محاولة لتصنيع منتج له مثيل فى الأسواق العالمية.
ومن هنا كان الفشل، لأن الأهم من التصنيع هو التميز فى تقديم منتج جديد فيه مميزات جديدة، لأن المنتج الأجنبى سيتفوق على المصرى فى السمات السعرية.
بدأنا البحث عن منتج رخيص وغير مكلف بالمرة ومميز ويكون سمة لنا كمصريين، فكانت فكرة «النظارة الخشبية».
■ لماذا الخشب.. وهل صالح لتصنيع النظارة؟
- الفكرة كانت تحديًا، ووجدنا أن الخشب منتج جيد جدًا، ويمكن أن يعطينا ميزة فى التفرد والتميز، بمعنى أن الخشب لا يجوز أن تُصنع منه قطعتان بنفس المميزات فكل قطعة تختلف عن الأخرى.
وتختلف «تجزيعة» الخشب فى كل نوع عن الآخر، بالإضافة إلى وجود ميزة أخرى وهى الصناعة اليدوية التى يحترمها العالم كله فى زمن سيطرت فيه الآلة على الأسواق وقضت على الإبداع، فأصبح العنصر البشرى الذى يضيف الجمال للمنتج ليس موجودًا من الأساس، وبالتالى التفرد أيضًا بأننا نعكف على صناعتها بأيدينا.
■ ماذا عن فريق العمل المشارك فى «وود بيكر»؟
- فريق العمل ضم مجموعة من أشهر العاملين فى صناعة البصريات وأشهر الحرفيين العاملين فى الخشب والنحت والتصميم والتسويق، فالمشروع مبنى على شباب متميز وتتوافر لديه الموهبة.
وفى صناعتنا للمنتج، فكرنا فى إنتاج نموذج مبدئى، وفشلنا وحاولنا أكثر من ١٠٠٠ مرة، حتى وصلنا لنموذج مرض وقوى وقادر على المنافسة فى الأسواق العالمية.
واجهنا الكثير من المحبطين ممن رأوا فى الأمر مغامرة وخيالًا لن يتحقق، وفى المقابل حصلنا على نسبة قليلة من التشجيع، واستمررنا.
واقتربت تكلفة التجارب من نحو مليون جنيه وبتمويل ذاتى، وبالفعل وصلنا فى النهاية لمنتج مرض بعد أكثر من ١٠٠٠ محاولة وعمل دام أكثر من ٦ سنوات.
■ ماذا حدث فى النموذج النهائى؟
- بدأنا التواصل مع وكيل أوروبى، وعرضنا على الوكلاء هناك النماذج وأخضعوها لاختبارات المتانة ونوعية الأخشاب والمادة وفاعليتها ودورة الحياة، وللحق انبهروا فى أوروبا بهذا المنتج، وفوجئنا بعرض وكلاء عرب أن يتم تغيير العلامة التجارية من «صُنع فى مصر» إلى صُنع فى أى بلد آخر لزيادة معدلات التوزيع. وهنا اجتمعنا وأجمعنا أن يكون المنتج «صُنع فى مصر»، لأننا وجدنا أن ذلك الطلب سيكون سرقة لمجهودنا، وبالتالى رفضنا.
■ هل هناك تعاقدات تمت بالفعل؟
- نعم هناك وكيل فى أوروبا ينتظر بدء عمليات التصنيع، وسنعمل بالتوازى مع السوق المصرية والأسواق الخارجية، ونسعى للوجود فى منافذ بيع النظارات فى مصر، بالإضافة إلى الوجود فى السوقين الآسيوية والعربية.
■ هل هناك استجابة داخل السوق المصرية لهذا النوع من النظارات؟
- نعم، وبدأنا حملات التسويق، ولاقت فرصًا ناجحة فى مصر، وسنبدأ خلال أيام التعاقدات، وكنا حريصين على أن نبدأ التعاقدات فى أعقاب معرض القاهرة للبصريات الذى اختتم فعالياته حتى نستطيع التسويق بأسعار أعلى.
■ ما الذى يعوق صناعة النظارات فى مصر؟
- ما يعوقنا أننا نحاول تصنيع منتج موجود بالفعل فى السوق العالمية ولا يتمتع بأى تنافسية، وتكلفة إنتاجه تجعله أغلى من المنتج العالمى، فى الوقت الذى لا يتميز عنه بأى جديد.
يأتى ذلك بالإضافة إلى انعدام ضمير البعض فى بيع «الماركات» المقلدة والعدسات المغشوشة، وبالتالى هناك أزمة ثقة، والمواطن له هنا دور، إذ لا بد أن يعى أهمية عينيه وأهمية أن يقدم لهما المنتج الطبى المناسب السليم، لأن النظارات المقلدة تتسبب فى أمراض العين المختلفة.
يكفيك أن تعرف أن النظارات الشمسية سببت ظهور المياه البيضاء عند الشباب، مع العلم بأن الأعمار العالمية لظهور المياه البيضاء هى سن الخمسين، وبدأت تظهر فى مصر فى أعمار الثلاثينيات وبالتالى ظهرت أمراض كثيرة.
■ هل نظارات الـ«هاى كوبى» أثرت على مبيعاتكم فى الأسواق؟
- نعم، فـ٨٠٪ من النظارات بالأسواق المحلية مقلدة ومغشوشة.
■ ماذا عن السعر المرتقب للنظارة الخشبية؟
- نحن نتحدث عن منتج فريد نظيره فى الأسواق العالمية يُباع بـ٢٠٠ يورو أى بـ٩٠٠٠ جنيه، ونحن سعّرناها فى مصر بعد ضغط إنفاقنا وصافى أرباحنا بأسعار تبدأ من ٢٠٠٠ جنيه، حسب نوع الخشب ونوع الفريم ونوع العدسة، وعليها ضمان سنة ضد أى عيب من عيوب الصناعة، ونستهدف بيع ٣٠٠٠ نظارة صناعة يدوية فى العام الأول.
■ ما أبرز الأسواق المستدفة؟
- نستهدف أسواقًا من أوروبا، وحصلنا على عروض من أمريكا لبدء التعامل معنا، كما حصلنا على عروض شفهية من الدول العربية.
■ ما نوعيات الأخشاب المستخدمة؟
- نستخدم أنواعًا صديقة للبيئة من الأخشاب الطبيعية، مثل أخشاب «الورد وزبرانوا والأبانوس والأرو» وأخشابًا عالمية مثل «الميوبس، والتك».

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