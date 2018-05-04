رئيس «فيجن آند فاشون»: «السوق السوداء» تسيطر على ٨٠%من استثمارات البصريات



المجموعة تخطط لتأسيس أضخم مصنع لـ«الماركات العالمية» فى الشرق الأوسط

قال عبدالحليم يوسف، رئيس مجلس إدارة مجموعة «فيجن آند فاشون»، إن سوق صناعة البصريات فى مصر «عملاقة»، مشيرًا إلى تجاوز استثماراتها نحو مليارى جنيه.

وحذر، فى حواره مع «الدستور»، من أن ٨٠٪ من النظارات فى الأسواق «مغشوشة وتسبب العمى»، ما يتطلب رقابة صارمة من قبل الأجهزة المعنية.

وكشف «يوسف»، عن أنه سيبدأ قريبًا فى إقامة أضخم مصنع لـ«الماركات» على مستوى الشرق الأوسط، فى القاهرة، بإجمالى استثمارات ٣٠٠ مليون جنيه، ينتج كل الماركات العالمية، مثل «لامبورجينى، وبلاور يو إس إيه، وكفالو بيانكو، وإكسالت سايكل».



■ بداية.. كيف ترى صناعة النظارات والعدسات اللاصقة فى مصر؟

- أى صناعة فى أى بلد على مستوى العالم ترتبط بأنماط المستهلكين فى هذا البلد، لذا فإن سوق البصريات فى مصر ترتبط بأنماط وعادات المستهلكين. والغالبية العظمى منا للأسف الشديد تُفضل أن تقتصد فيما يخص الإنفاق على الصحة، وبالتالى انتشرت الأمراض البصرية، وتراجعت الصناعة والاستثمار فى هذا القطاع.

■ ما الذى ينقصنا لمعالجة هذه المشكلة؟

- تنقصنا التوعية فى هذا القطاع، وبالتالى أطلقنا كمستثمرين عاملين فى قطاع البصريات مبادرة «سلامة عيونك» لتحفيز الناس فى مصر على اتباع العادات السليمة فى التعامل مع مفردات العمل البصرى، لكى نحمى المواطنين ونشجع صناعة عفا عليها الزمن.

■ هل من الممكن أن نرى انطلاقة فى سوق البصريات فى مصر بعد هذه المبادرة؟

- قطاع البصريات فى مصر قطاع واعد وجاذب لكل شركات البصريات العاملة فى العالم، خاصة بمنطقة الخليج، لما تشهده هذه المنطقة من قوانين تجعل من العامل بها مكلفا سواء فيما يخص العمالة أو التكاليف والتراخيص التى لا توجد مثلها فى مصر.

وبالتالى، مصر تحل بديلا عن الخليج كسوق مثيرة للاهتمام ومربحة، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة الوقود وتجديد الإقامة هناك، وبالفعل تلقينا عروضًا من شركات أجنبية للعمل فى مصر لما تشهده السوق المصرية من انخفاض فى التكاليف.

وبالنسبة للقطاع البصرى، فلا ينقصه إلا بعض الأمور التنظيمية، التى لو تم اتخاذها فإن وضع السوق سيتحسن، وستكون من أقوى الأسواق عالميًا.

■ ماذا تقصد بـ«أمور تنظيمية»؟

- العمل بنظام «الأبتوماترست»، الذى يعنى منح إخصائى البصريات الذى درس مهنة قياس البصر فى معاهد البصريات، حق قياس النظر فى محال بيع النظارات، وهو نظام معمول به حول العالم، لكن وزارة الصحة فى مصر ترفض تطبيقه وتتمسك بقصر قياس النظر على أطباء العيون فقط.

وأرى أن عيادات العيون من حقها إجراء الجراحات وتوقيع الكشف الطبى على المريض، لكن قياس البصر هو حق أصيل لـ«الأبتوماترست»، المهنة غير المعترف بها فى مصر.

كما نطالب بقصر بيع العدسات اللاصقة على محال النظارات، خاصة أنها تباع فى الصيدليات وعلى الأرصفة ومحال الاكسسوارات غير المرخص لها ببيعها.

■ ماذا عن صناعة البصريات فى مصر؟

- للأسف الشديد، لا توجد صناعة بصريات فى مصر، وكل العدسات و«الفريمات» وحتى «جراب» النظارة نستورده، رغم قدرتنا على التصنيع، وهذا يقلل من شأننا، خاصة ونحن دولة رائدة ومحورية، وسوق يمكن أن تخدم كل دول المنطقة.

وللعلم هذه الصناعة مربحة، ومن المفترض أن تتبوأ مصر مكانة رفيعة فيها، خاصة مع توجه الحكومة للتصنيع المحلى فى كل القطاعات، وقدمت لذلك كل التشريعات المؤهلة لإعادة البلاد على خريطة التصنيع المحلى، وهى فرصة لا بد من اغتنامها، ناهيك عن تهيئة الطرق والمطارات والبنية التحتية والمناطق اللوجستية وطرح مناطق صناعية، لأجل تعميق التصنيع المحلى.

■ كيف نستفيد من تلك الإمكانيات؟

- كمستثمر لكى أستفيد من هذه الحزمة الإصلاحية، أقود مبادرة لإنشاء مجمع صناعى خاص بالبصريات، وكل ما يتعلق بصناعاتها، من كل «الماركات» العالمية، وخطوط الإنتاج الحديثة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير للدول المجاورة.

وللعلم، أجريت دراسة جدوى مكتملة الأركان، فلدى شراكات مع «الماركات» حول العالم، وأجريت معها تعاقدات مبدئية أبدت فيها ترحيبها بأن يكون المنتج المصدر إليها صناعة مصرية، ومن واجبنا أن ندشن صناعة مصرية بصرية قوية وأتمنى أن يكون مصنعى هو البداية.

■ كم يبلغ حجم استثماراتكم فى المصنع الجديد؟

- الاستثمارات الأولية حوالى ٣٠٠ مليون جنيه، ونتعامل مع كل الماركات العالمية، ومنها: «لامبورجينى وبنتلى وبلاور وكفالو بيانكو واكسالت سايكل»، وكلها ترغب فى التصنيع داخل مصر.

وللعلم، مصر قبلة مقبلة للاستثمار فى قطاع البصريات، خاصة أنها مركز للعبور للنصف الثانى من العالم، فأوروبا وأمريكا تجدها البديل الأنسب للسوق الصينية، التى تشبعت من الماركات المزيفة والمقلدة، ونحن قادرون على أن نكون علامة مميزة فى صناعة البصريات.

■ فى تقديرك.. كم تمتلك السوق السوداء من مساحة الاستثمار؟

- تمتلك ٨٠٪ من مساحة السوق، وتتسبب فى كوارث بسبب الحالة الاقتصادية، فالمواطن يلجأ للأرخص. وبالتالى راعيت فيما سيتم إنتاجه من نظارات وأجهزة بصرية أن تتلاءم مع إمكانيات المواطن ومستوى دخله، وتقديم سلعة طبية بمواصفات مقبولة، وما يرضى كل الأذواق بشرائح سعرية مناسبة.

■ بشكل عام.. كم يبلغ حجم الاستثمارات فى قطاع البصريات بمصر؟

- الاستثمارات فى قطاع البصريات تنقسم لنوعين، النوع الأول الاستثمارات الرسمية وتبلغ ٢ مليار جنيه، بينما يصل حجم الاستثمارات غير الرسمية فى القطاع لمليار جنيه، فى العام.

والاستثمار غير الرسمى هو عبارة عن سلع بصريات تدخل الأسواق بشكل غير رسمى وتحمل علامات تجارية وهمية، وهى مشكلة تؤثر على سوق البصريات فى مصر، فالأولى بها أن تكون من مصادرات الجمارك، وللأسف ما يقرب من٩٠٪ من سوق البصريات غير رسمية.

■ فيما يخص السوق السوداء فى صناعة البصريات.. هل تؤثر على السوق؟

- لا توجد فى مصر صناعة نظارات من الأساس.

■ لماذا لا نتواجد فى هذه الصناعة؟

- صناعة النظارات تنقسم إلى قسمين، الأول ينتج والثانى يوفر «الماركات» العالمية التى يجرى طبعها على المنتج المطابق للمواصفات، والاسم الذى يجرى وضعه على المنتج.

ولو تمكنت مصر من الحصول على علامات تجارية مميزة تأكد أنها ستحظى بعلامات تجارية وصناعة تنافس عالميًا، ونحن بالفعل لدينا مفاوضات حالية مع شركات لتعميق التواجد المصرى فى هذا القطاع، بتوفير علامات تجارية شهيرة، وللعلم لا يوجد ما يعوق الاستيراد من الخارج.

ما المعوقات التى يعانى منها القطاع فى مصر؟

- لا أرى معوقات، فالدولة توفر تواصلا من خلال الغرفة التجارية بما تحويه من مستثمرين، ووزارة الصحة وجمعيات البصريين تدعم من جهتها، لكنى أطالب بصحوة رقابية على مراكز البصريات، وأطالب وزارتى التجارة والصناعة والتموين والجهات الرقابية بفحص ومصادرة السلع المزيفة التى تدخل مصر وتباع على الأرصفة. السوق السوداء يمكن أن يكون مسموحا بها فى أى منتج، لكن المنتجات الطبية لا يجوز أن تكون فيها سوق سوداء، لتعلقها بأرواح وبصر بشر.

