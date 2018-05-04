القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
مصر
الجمعة 04/مايو/2018 - 07:00 م

ننشر مشروعات الإنتاج الحيواني التي وافقت عليها وزارة الزراعة

الدكتورة منى محرز
الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة
عبد الناصر محمد
dostor.org/2156404

أكَّدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تصدير 9 آلاف و208 أطنان من منتجات الألبان و2039 طنًا من الأسماك لجميع الدول باستثناء المملكة العربية السعودية لحين رفع الحظر.

وقالت «محرز» لـ«الدستور» إنَّ الوزارة منحت تراخيص إنتاج حيواني خلال العام 201718، لـ3170 مشروع إنتاج حيواني منها 604 مشروعات خلال شهر أبريل، ومنح ترخيص لنحو 1805 مشروعات إنتاج داجني خلال عام 2018 منها 423 مشروعًا خلال شهر أبريل.

وأشارت إلى منح تراخيص لنحو 10 مشروعات للاستثمار في الخيول منها مشروع خلال شهر أبريل، كما تمَّ منح تراخيص لنحو 31 مشروعًا لإنتاج الأرانب منها 3 مشروعات خلال شهر أبريل كما تمَّ منح تراخيص لنحو 136 مشروعًا لإنتاج الأعلاف منها 25 مشروعًا خلال أبريل بإجمالي 5152 مشروعًا منها 1056 مشروعًا خلال أبريل.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

منذ يومين

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام

منذ 4 أيام

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ 5 أيام

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

منذ 6 أيام

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

منذ اسبوع

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين

الآن

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

«مرور السعودية»: يحق للمرأة قيادة سيارات الأجرة

ترامب يحدد موعد ومكان لقاء زعيم كوريا الشمالية

وزير الأوقاف ينفى إغلاق مكاتب تحفيظ القرآن الكريم

الأكثر قراءة

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

«المالية» تكشف مواعيد صرف رواتب 4 شهور

التفاصيل الكاملة لاكتشاف حقل "فاغور" الجديد بالصحراء الغربية

موعد مباراة الأهلى والترجى والقنوات الناقلة

ألبومات الصور

رئيس هيئة النيابة الإدارية تشيد بإنجازات محافظ جنوب سيناء

عروس البحر المتوسط تتزين استعدادًا لشهر رمضان

أسوان تدشن «النظافة مسئولية الجميع» لرفع آثار العاصفة الترابية

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

ads
الأكثر قراءة

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

«المالية» تكشف مواعيد صرف رواتب 4 شهور

التفاصيل الكاملة لاكتشاف حقل "فاغور" الجديد بالصحراء الغربية

موعد مباراة الأهلى والترجى والقنوات الناقلة

كشكول

افتتاح معرض منتجات جامعة بنها .. غدا

"التعليم": الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للمناهج بالنظام الجديد

"صياغة عقار ساميبايد لامتصاص الفم" رسالة ماجستير بصيدلة حلوان.. الخميس

التعليم: التحقيق في ٥٠ واقعة تحويل بلجان الثانوية العامة

خطابات الرئيس تؤكد أهميته للدولة.. البحث العلمي ومواجهته للتحديات في عيون الخبراء

الأمصار

الاسترليني يمحو كل مكاسبه للعام 2018 مع تواصل صعود الدولار

انخفاض ملحوظ في أصول الصندوق الوطني الروسي للثروة

البنتاجون يعلق على وجود قوات أمريكية بالحدود اليمنية السعودية

فنزويلا تصحح مسار عملتها النقدية وتسيطر على بنك بانيسكو

بالصور.. فعاليات ملحوظة للمرأة الفلسطينية في جمعة «عمال فلسطين»

ads
منوعات

غدًا.. «الصحة» تحتفل باليوم العالمى لـ«غسل الأيدى»

بالصور.. تعرف على الدبابة الشبح «الأقوى فى العالم»

بينها "الأطراف الصناعية".. 5 اختراعات "عملية" من إبداع الفراعنة

ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

الصحة

دراسة: الابتعاد عن تناول اللحوم تُقلل نسبة الوفيات

الدستور على فيسبوك