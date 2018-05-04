ننشر مشروعات الإنتاج الحيواني التي وافقت عليها وزارة الزراعة

أكَّدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تصدير 9 آلاف و208 أطنان من منتجات الألبان و2039 طنًا من الأسماك لجميع الدول باستثناء المملكة العربية السعودية لحين رفع الحظر.



وقالت «محرز» لـ«الدستور» إنَّ الوزارة منحت تراخيص إنتاج حيواني خلال العام 201718، لـ3170 مشروع إنتاج حيواني منها 604 مشروعات خلال شهر أبريل، ومنح ترخيص لنحو 1805 مشروعات إنتاج داجني خلال عام 2018 منها 423 مشروعًا خلال شهر أبريل.



وأشارت إلى منح تراخيص لنحو 10 مشروعات للاستثمار في الخيول منها مشروع خلال شهر أبريل، كما تمَّ منح تراخيص لنحو 31 مشروعًا لإنتاج الأرانب منها 3 مشروعات خلال شهر أبريل كما تمَّ منح تراخيص لنحو 136 مشروعًا لإنتاج الأعلاف منها 25 مشروعًا خلال أبريل بإجمالي 5152 مشروعًا منها 1056 مشروعًا خلال أبريل.