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فن
الجمعة 04/مايو/2018 - 07:00 م

الموتى يعزفون الموسيقى في لوحات الفنان التشكيلي«زدزلسو بيكانيسكي»

زدزلسو بيكانيسكي
زدزلسو بيكانيسكي
وائل توفيق
dostor.org/2156403

الموت حسب رؤيته حياة دائمة، كل ما فى الأمر، أن الإنسان ينتقل لمرحلة أخرى، الجميع هناك سواسية، لذا كان يمحى أية ملامح ومظاهر غنى أو فقر على شخوص لوحاته.
تغيب عن شخوص لوحاته الإبتسامة، فتراها تصيح وتصرخ، إما بسبب خوف أو ألم، فترى على وجهم قطع اللحم المبللة التى تشبه الزهور والورود، بالإضافة إلى المناظر الكئيبة، التى تظهر فيها هذه الشخوص، فتبدو كنائس فخمة مهجورة، الشىء الوحيد الذى يظهر منها هو النوافذ ويبدو أن هناك شخصًا يختبئ ورائها.

فترى مثلا فى إحدى لوحاته شخص ما يعزف الموسيقى خائفًا، بإيقاع هادئ، يدفعك للشعور بالاضطراب والغموض والدهشة أيضًا.

ولد «زدزلسوبيكانيسكي» بمدينة سانوك، جنوب شرق بولندا عام 1929، كانت دراسته للهندسة المعمارية بأمر من والده بمثابة لعنة دفعته للعزلة أغلب فترات حياته، يدخل لمكتبه أثناء فترات العمل بمواقع البناء ويغلق مكتبه، لتصر طرقات العمال على بابه دون جدوى، لم يبدي أي اهتمام لأي منهم.

رغم كل ذلك، كان « زدزلسو بيكانيسكي» شخص خجولًا، لم يحضر أية حفلة أو معرض للوحاته، ولم يختلط بأوساط الرسامين، قال إنه يدعو للتفاؤل فى لوحاته التي أحرق بعضها خلف منزله بحجة أنها تحتوى على رسومات خاصة بحياته.

وصفت لوحات «بيكانيسكي » بـالكئيبة، حيث تبدو فيها الوجوه حزينة وخائفة، كأنها تتألم أو تهرب من شيء ما،عليها قطع لحم مبتلة تشبه الزهور والورود. كما صور الموتى وكأنهم يعيشون حياة طبيعية تمامًا كالأحياء يعزفون الموسيقى ويجلسون على المقاعد. جميع لوحاته بدون أية أسماء، اكتفى فقط بوضع أرقام عليها.

مر بأحداث مأساوية،ماتت زوجته «صوفيا» عام 1998، بعدها بعام انتحر ابنه «توماس» مذيع راديو شهير وصحفي ومترجم للأفلام السينمائية.

بدأ مسيرته الفنية والتصوير الفوتوغرافي، ثم اتجه للنحت والرسومات المعقدة، كانت سببًا لاتهامه فيما بعد بـ «المريض النفسي».

اُقيم له أول معرض فى حياته بالعاصمة البولندية «وارسو» حقق له شهرة واسعة،وحقق مبيعات كبيرة وقتها، ثم ذاعت شهرته بعد ذلك فى أمريكا وفرنسا واليابان.

وجد فى 21 مايو 2005 مقتولًا فى شقته وعلى جسده آثار لــ 17 طعنه، على يد شابين مراهقين (روبرتك كوبيك،كاش كوبيك) هاجما «بيكانيسكي » لسرقة أمواله، وحكم عليهم بالسجن 25 عام، بعد خمس سنوات من المحاكمة.

إستخدم بعض المطربين لوحات «بيكانيسكي» أغلفة ألبوماتها الغنائية، مثل »عام 2002«Personal Demon»في ألبوم«band Pandemia».

الموتى يعزفون الموسيقى في لوحات الفنان التشكيلي«زدزلسو بيكانيسكي»
الموتى يعزفون الموسيقى في لوحات الفنان التشكيلي«زدزلسو بيكانيسكي»
الموتى يعزفون الموسيقى في لوحات الفنان التشكيلي«زدزلسو بيكانيسكي»
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