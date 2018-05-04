الفلسطينييون يستعدون لـ«جمعة الإعداد والنذير»

أعلنت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أن الجمعة المقبلة ستحمل اسم «جمعة الإعداد والنذير»، داعية الفلسيميين في غزة والضفة والقدس ومخيمات الشتات والأراضي الحأتلة إلى أن يجعلوها رسالة قوية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن صفقة القرن لن تمر.



وأضافت في بيان، أن الجمعة المقبلة تعد إعدادا لمليونية العودة يوم 14 مايو الجاري.



ونظم الفلسطينيون، اليوم، «جمعة عمال فلسطين» وأسفرت عن إصابة 431 فلسطينيا برصاص الاحتلال، وكذلك قنابل الغاز.



وبدأت مسيرات العودة، منذ 30 مارس الماضي، وتستمر حتى 15 مايو الجاري، وأسفرت عن استشهاد 44 فلسطينيا وأكثر من 5000 مصاب.