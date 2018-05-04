ترامب: المحادثات مع «كيم» لن تتناول تخفيض القوات الأمريكية بكوريا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تخفيض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، ليس مطروحًا على الطاولة في المحادثات المقبلة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، ملمحًا إلى إمكانية سحب القوات الأمريكية من شبه الجزيرة الكورية في المستقبل.



وردًا على سؤال حول ما إذا كان سحب القوات سيُستخدم كورقة للتفاوض مع بيونج يانج، قال ترامب - في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة: "ليس حقيقيًا، ليس في هذا الوقت، بالتأكيد لا"، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



وأعلن ترامب، في وقت سابق من اليوم، اتفاق إدارته على تاريخ ومكان لقائه المتوقع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، لكنه لم يكشف التاريخ والمكان المتفق عليهما.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة "لم يُطلب منها" تخفيض وجودها العسكري في كوريا الجنوبية، ملمحًا في الوقت نفسه إلى احتمالية سحب القوات الأمريكية في المستقبل، لافتًا إلى تكلفة بقاء القوات هناك.



وأضاف: "الآن، عليّ إخباركم، عند نقطة ما في المستقبل، سأود أن أوفر المال. تعلمون أن لدينا 32 ألف جندي هناك، لكني أعتقد أن أشياءً جيدة كثيرة جدًا ستحدث، لكن القوات ليست على الطاولة".



وتدعم واشنطن كوريا الجنوبية منذ الحرب الكورية، لكن ترامب يرى أن الولايات المتحدة لن ترى تعويضًا لائقًا عن تكلفة الاحتفاظ بقولتها هناك.