محمد فودة يكتب: للصبر حدود.. متى تنتهي تمثيلية المقالب التافهة لـ«رامز»؟

أهم ما يميز فنانًا عن آخر هو «القبول»، الذى يعكس وبكل صدق مدى قبول الناس له وتفاعلهم معه وانجذابهم نحوه للاستمتاع بما يقدمه من فن، سواء كان مسموعًا أو مرئيًا، وبالطبع فإن هذا القبول لم يأت من فراغ وإنما هو منحة من الخالق جل شأنه.

لذا فإنه يستوقفنى فى هذه المسألة بالذات، ما يقدمه رامز جلال من أعمال يطلقون عليها إعلاميًا «برامج المقالب» التى تعد على المستوى الفنى برامج «تافهة» لا تحتوى على أى مضمون أو معلومة مفيدة، ومجرد استعراض لبعض العناصر التى تعتمد على الإبهار فى الصورة من أجل جذب المشاهد نحو «وهم كبير».

وتحول برنامج «رامز»، كل عام، إلى أكبر برنامج جاذب للإعلانات، وشاهدت بنفسى منذ بضعة أعوام تسابق كل القنوات على الفوز بعرضه من أجل الحصول على «تورتة» الإعلانات، التى تلهث للأسف الشديد وراء مثل هذه التفاهات التى تنجح بالفعل فى الضحك على عقول المشاهدين، فتحقق نسب مشاهدة عالية جدا.





يدفع لضيوفه ملايين مقابل إهانتهم بـ«وصلات ردح».. وأفكاره مكررة

أول ما يستوقفنى فى برنامج «رامز» هو طريقة تقديمه، التى تجعلك أمام ما يشبه «وصلة ردح» تستمر من بداية الحلقة إلى آخرها، وهى طريقة مستفزة تحتوى على كمية من «الاستظراف»، الذى يتسم بثقل الدم، أثناء تعليقه على تصرفات ضيوفه بمنتهى المهانة وبعبارات تفوح منها رائحة التعالى والغرور والإحساس بالذات.

هذا التطاول يكون ملحوظًا ولافتًا للنظر، وكأنه بذلك يأخذ حقه منهم، بعد أن دفعت لهم الشركة المنتجة مبالغ كبيرة من الدولارات، يأخذونها مقابل ظهورهم فى هذا البرنامج السطحى المستفز، وكان لسان حاله يقول: «ينبغى عليهم تحمل المهانة والهوان من أجل حفنة دولارات يحصلون عليها دون أى مجهود يبذلونه». وللأسف الشديد، نرى فى كل عام هذا البرنامج، الذى انتقل من قناة لأخرى، بنفس الأسلوب والأداء، ولا أدرى سببًا واحدا يدعو لاستمراره كل هذه السنوات، وهو ما يؤكد أن مسألة «القبول» التى سبق أن تحدثت عنها ليست شرطًا للنجومية، فرامز جلال لا يحظى بهذا «القبول»، على العكس هو شخصية منفرة تدفع المشاهد للشعور بالضيق، والإحساس بالرغبة فى الغثيان.

وعلى الرغم من ذلك نجده يحجز لنفسه مكانا كل عام وسط نجوم الصف الأول فى الفضائيات، وهو أمر يدعو إلى التوقف طويلًا أمام تقارير نسب المشاهدة المثيرة للدهشة والاستغراب.

وقبل الدخول فى تفاصيل نوعية الضيوف، علينا أولا التدقيق فى تلك الموضوعات التى اعتمد عليها «رامز» فى مقالبه المستفزة طوال السنوات الماضية، لنجد أنه اعتمد من قبل على فكرة الغوص فى المياه والتعامل مع أسماك القرش، وما يصاحب ذلك من حالة رعب وهلع يبدو عليها ضيفه، والتى تصل للذروة عند لحظة ظهور سمكة القرش.

نفس الأمر ينطبق على تلك الحلقات التى تناولت موضوعات أخرى مثل اندلاع النيران، والسقوط فى الرمال المتحركة، والسقوط من طائرة، بجانب الاستظراف والاستخفاف بالعقول فى تعامل الضيوف مع حيوانات مفترسة مثل الأسد فى البرنامج الذى أطلق عليه اسم «رامز قلب الأسد».

وعمد على تكرار تلك «التيمة» فى بقية برامجه، عاما بعد آخر، لتصبح نسخًا مكررة طبق الأصل مع تغيير طفيف، سواء فى الاسم أو فى شكل «الفورمات» التى يعتمد عليها بناء البرنامج وفكرته الأساسية.

أما الضيوف ونوعية الشخصيات التى تظهر فى البرنامج، وطريقة اختيارهم، والمبالغ الكبيرة التى يتقاضونها، فهذه قصة أخرى أكثر إثارة من البرنامج نفسه، ومسألة سنتوقف أمامها طويلًا.

الضيوف هم فى الغالب من الفنانين، وبالطبع فإن مسألة إتقانهم الدور ليست صعبة، لأن الفنان مهمته الأساسية هى التمثيل، لذا فإننا نراهم على هذا النحو من حيث الدقة فى أداء الدور والبراعة فى تمثيل مشاهد الخوف والرعب.

ويصل هذا الضيف أو ذاك إلى الذروة، حينما يجود ويحسن من مستوى أدائه للدور، بأن يصفع «رامز» على وجهه مثلًا، أو يتطوع من نفسه لإظهار مواهبه التمثيلية فى التفوه بعدة ألفاظ خارجة وخادشة للحياء العام.

وكلما كان «رامز» سخيًا فى صرف الدولارات، نجد الضيوف أكثر سخاءً وهم يؤدون الدور ببراعة أكثر وبتركيز شديد، ربما لا نراهم على هذا النحو، وهم يمثلون فى الأعمال الفنية التى يشاركون فيها.





عمرو أديب يكشف «الكذبة» بـ«أنا بارع فى تمثيل الخوف».. ومحمد عبده يحترم تاريخه

بمناسبة الحديث عن براعة الضيوف فى أداء أدوار الخوف، يجب إلقاء الضوء على تلك التصريحات التى أدلى بها الإعلامى عمرو أديب حول البرنامج، حينما أعلن تفاصيل طلبه بالظهور فى البرنامج خلال رمضان المقبل.

«أديب» كشف فى برنامجه «كل يوم»، أنه طلب من «رامز» أن يظهر معه فى مقلب ٢٠١٨، معربًا له عن حزنه الشديد من أن «رامز» يستضيف كل النجوم، ما عدا هو، رغم أنه يجيد «تمثيل الخوف»، على أن يمنحه أجر ١٠٠ ألف دولار، سيتبرع به إلى مستشفى أبوالريش. ونفى الإعلامى اعتزامه ضرب «رامز»، مؤكدًا أنه سيكتفى بـ«تمثيل الخوف».

هنا فى تقديرى تكمن الرسالة المهمة التى أراد عمرو أديب توجيهها إلى الجمهور، والتى تفيد بأن «التمثيل» هو المعيار الرئيسى للظهور فى البرنامج، وأنه كلما كان الضيف بارعًا فى تمثيل مشاهد الخوف كانت الحلقة أكثر إثارة وأقوى تأثيرًا لدى المشاهدين.

أما الإشارة إلى المبلغ الذى سيحصل عليه، فتكشف حجم السخاء فى الإنفاق، وتفسر سبب أن الضيوف يتحملون كل هذا الهوان والاستظراف، بالقياس بالمقابل المالى الذى تقدمه البرامج الأخرى المشابهة.

وفى تقديرى، فإن ما صرح به عمرو أديب بمثابة صفعة مدوية على وجه رامز جلال، على الرغم من أنه سيحل ضيفًا على برنامجه، كما أعلن على الهواء مباشرة.

ويبدو أن الصفعات تتوالى على «رامز»، الذى اختار أن يكون برنامجه فى الثلج هذا العام، إذ إنه سيطلب من ضيوفه النجوم أن يأتوا إلى موسكو، حيث يذهب بهم إلى المكان المغطى بالثلج، إلا أن السيارة تتعطل ثم يخرج عدد من «الدببة» ليحوموا حول السيارة.

وسيكون الضيف فى مواجهة الدب، الذى يظهر له فجأة فى مشهد درامى لا يقل إثارة عن مشاهد الأسد أو سمكة القرش، أو غيرهما من تلك المقالب التى أصبحت لا تنطلى حتى على الأطفال الصغار.

وبمناسبة الحديث عن الصفعات التى تلقاها «رامز»، كانت الصفعة الأقوى على الإطلاق تمثلت فيما قام به «فنان العرب»، الكبير محمد عبده، ‎حين كشف الصحفى عبدالله مخارش أن «رامز» حاول إغراء «عبده» ليحل ضيفًا فى مقلبه خلال رمضان المقبل، وعرض عليه مبلغًا ماليًا ضخمًا على أمل أن يوافق، لكن «نجم العرب» وبخه ورفض عرضه بشكل قاطع، قائلًا له: «مش أنا اللى أرمى تاريخى فى الطين يا رامز».

وعبر محبو محمد عبده عن إعجابهم الشديد بموقفه وعدم موافقته على الظهور مع رامز جلال، معتبرين أن نجم العرب رمز لا يجب بأى شكل من الأشكال إهانته.





ابن مخرج وشقيق فنان.. صاحب مسيرة فنية متواضعة.. وختامها بـ«شو الاستظراف» منذ 2011

بقراءة السيرة الذاتية لـ«رامز جلال»، نجده من مواليد القاهرة عام ١٩٧٣، وهو ابن المخرج الكبير أحمد جلال توفيق، وشقيق الفنان المتميز ياسر جلال.

بدأ «رامز» التمثيل أثناء دراسته، فشارك فى عدة مسرحيات منها: «جوز ولوز»، بطولة أحمد بدير وعايدة رياض وسعاد نصر وحسن حسنى عام ١٩٩٣، ثم تخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية، من قسم تمثيل وإخراج عام ١٩٩٥ مع أحمد السقا وأحمد حلمى ومحمد سعد ومجدى كامل ومنال سلامة وأيمن عزب، الذين كانوا زملاء له فى نفس دفعته بالمعهد.

فى بداياته، شارك بأدوار صغيرة فى أكثر من عمل، وكان دوره فى مسلسل «حياة الجوهرى» أول الأدوار التى لفتت الأنظار إلى موهبته، وأولى المحطات المهمة مسيرته الفنية عام ١٩٩٦.

شارك بعده فى العديد من الأعمال، منها: «ألف ليلة وليلة - ذات الخال، أسرار خاصة، أم العروسة، رد قلبى، سكة سعد، الرجل الآخر، أسير بلا قيود، وجع البعاد، خيال الظل، قط وفار فايف ستار، البر الغربى، خليك جرىء، وتاهت بعد العمر الطويل».

أما أول أعماله السينمائية فكان فيلم «٥٥ إسعاف» مع أحمد حلمى ومحمد سعد وغادة عادل، وأولى بطولاته المطلقة «أحلام الفتى الطائش» عام ٢٠٠٧، وقدم بعده فيلمى «شبه منحرف»، و«حد سامع حاجة»، وظهر كضيف شرف فى ست كوم «حرمت يا بابا» ومسلسل رسوم متحركة «افهمنى شكرًا»، بجانب تقديمه فيلم «غش الزوجية».

بدأ تجربته فى المقالب عام ٢٠١١ من خلال برنامج «رامز قلب الأسد»، واستمر فيها منذ ذلك الوقت، وهو ما كان على حساب التمثيل، لذا كان من الطبيعى ألا يحقق ما وصلت إليه الغالبية العظمى من أبناء دفعته فى المعهد.

نحن أمام فنان تحول إلى ما يشبه «الظاهرة».. ظاهرة فى الاستظراف والاستخفاف بالعقول من أجل حفنة دولارات، فلا هم له سوى كسب المزيد من المال حتى وإن كان ذلك على حساب الذوق العام أو أخلاقيات المهنة، التى للأسف الشديد لم يعد لها وجود لأسباب تتعلق بتصدر من هم على شاكلة رامز جلال المشهد، فنيًا وإعلاميا.

