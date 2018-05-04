انتصارات كبيرة للجيش اليمني في محور البقع بمحافظة صعدة

حققت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، انتصارات كبيرة في محور البقع، بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.



وقال مصدر ميداني يمني - في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" - إن قوات الجيش اليمني خاضت معارك عنيفة بإسناد من مقاتلات التحالف العربي ضد مليشيا الحوثي الانقلابية غربي سوق البقع، بمحافظة صعدة.



وأضاف المصدر، أن المعارك اندلعت إثر هجوم لقوات الجيش على مواقع المليشيا الحوثية في المنطقة، وتمكنت القوات خلال المعارك من تحرير جبال المنقعر، والتبة الرملية، وبير سالمي، وسط انهيار كبير لعناصر المليشيا الانقلابية.



وأشار إلى أن المعارك قد تزامنت مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للمليشيا الحوثية في منطقة البقع، وعدة مديريات أخرى بالمحافظة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير آليات قتالية.