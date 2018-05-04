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الجمعة 04/مايو/2018 - 06:49 م

اليونان ومقدونيا تستمران في العمل على حل النزاع بينهما

اليونان ومقدونيا
اليونان ومقدونيا
أش أ
dostor.org/2156393

عقد وزير الخارجية المقدوني نيكولا ديمتروف، ونظيره اليوناني نيكوس كوتزياس، اليوم الجمعة، محادثات من أجل حل النزاع القائم بين الدولتين على اسم دولة "مقدونيا".

وأعلن كل من وزير الخارجية المقدوني ونظيره اليوناني - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أنه تم إحراز تقدم خلال اللقاءات التي أجريت مؤخرًا لكن لم يتم التوصل بعد لاتفاق.

وأدلى الوزيران بتلك التصريحات خلال لقاء بينهما في مدينة سلانيك باليونان ومن المقرر أن يعقدا لقاءً آخر في أثينا الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن أثينا ترى أن اسم مقدونيا ينطوى على مزاعم توسعية إقليمية إذ تحمل منطقة بشمال اليونان الاسم نفسه، وتطالب اليونان مقدونيا بإضافة كلمة "شمال" أو "الجديدة" إلى اسمها، وألزم الجانبان نفسيهما بتغيير الاسم إلا أنهما لا يزالا مختلفين بشأن الضمانات الدستورية وتوصيفات الإثنية واللغة.

وقد تعهدت الدولتان ببذل المزيد من الجهود للتوصل لاتفاق خلال العام الجاري، مما قد ينهي اعتراض اليونان على انضمام مقدونيا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

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