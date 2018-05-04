القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
عالم
الجمعة 04/مايو/2018 - 06:47 م

المفوضية الأوروبية تبدي استعدادها لمساعدة اليونان في إدارة تدفق المهاجرين

ناتاشا برتود
ناتاشا برتود
أش أ
dostor.org/2156392

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا برتود، اليوم الجمعة، إن قوات حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية مستعدة لمساعدة اليونان في إدارة الزيادة الأخيرة في أعداد المهاجرين واللاجئين عن طريق البر والبحر.

وأكدت برتود، وفقا لصحيفة "كاثمريني" اليونانية، تقارير تشير إلى زيادة كبيرة في أعداد الوافدين لجزر شرق بحر إيجه وإفروس على الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا، وقالت إن جميع الوكالات الأوروبية المعنية تحت تصرف اليونان للمساعدة في حماية حدودها.

وأضافت المتحدثة، أن المفوض الأوروبي للهجرة ديمتريس أفراموبولوس يواكب التطورات ويجري اتصالات منتظمة بالسلطات التركية وكذلك اليونانية المعنية بتلك القضية.

وفيما يتعلق بالمحادثات الجارية لمراجعة قواعد دبلن، التي تنص على أن المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم القبض عليهم داخل الاتحاد الأوروبي يجب إعادتهم إلى بلد دخولهم التي عادة ما تكون اليونان أو إيطاليا أو إسبانيا، قالت برتود إن الرئاسة البلغارية للاتحاد حاليا تقوم بصياغة اقتراح سيعرض على قمة الاتحاد الأوروبي للمناقشة في شهر يونيو المقبل.

موضوعات متعلقة

اليونان: المجتمع الدولى لن يتسامح مع سلوك تركيا «العدائى»

«المفوضية الأوروبية» تطالب بالحفاظ على اتفاق اللاجئين مع تركيا

رئيس المفوضية الأوروبية يدعم اليونان ويصفها بـ«بيته الثاني»

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 3 ساعات

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

منذ حوالي 21 ساعة

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

منذ حوالي 21 ساعة

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة

منذ يومين

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن

منذ يومين

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ

الآن

أمريكا تختبر قنبلة مدمرة جديدة بقدرات خارقة

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

«مرور السعودية»: يحق للمرأة قيادة سيارات الأجرة

ترامب يحدد موعد ومكان لقاء زعيم كوريا الشمالية

الأكثر قراءة

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

«المالية» تكشف مواعيد صرف رواتب 4 شهور

التفاصيل الكاملة لاكتشاف حقل "فاغور" الجديد بالصحراء الغربية

موعد مباراة الأهلى والترجى والقنوات الناقلة

ألبومات الصور

رئيس هيئة النيابة الإدارية تشيد بإنجازات محافظ جنوب سيناء

عروس البحر المتوسط تتزين استعدادًا لشهر رمضان

أسوان تدشن «النظافة مسئولية الجميع» لرفع آثار العاصفة الترابية

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

الأكثر قراءة

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

«المالية» تكشف مواعيد صرف رواتب 4 شهور

التفاصيل الكاملة لاكتشاف حقل "فاغور" الجديد بالصحراء الغربية

موعد مباراة الأهلى والترجى والقنوات الناقلة

كشكول

افتتاح معرض منتجات جامعة بنها .. غدا

"التعليم": الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للمناهج بالنظام الجديد

"صياغة عقار ساميبايد لامتصاص الفم" رسالة ماجستير بصيدلة حلوان.. الخميس

التعليم: التحقيق في ٥٠ واقعة تحويل بلجان الثانوية العامة

خطابات الرئيس تؤكد أهميته للدولة.. البحث العلمي ومواجهته للتحديات في عيون الخبراء

الأمصار

الاسترليني يمحو كل مكاسبه للعام 2018 مع تواصل صعود الدولار

انخفاض ملحوظ في أصول الصندوق الوطني الروسي للثروة

البنتاجون يعلق على وجود قوات أمريكية بالحدود اليمنية السعودية

فنزويلا تصحح مسار عملتها النقدية وتسيطر على بنك بانيسكو

بالصور.. فعاليات ملحوظة للمرأة الفلسطينية في جمعة «عمال فلسطين»

ads
منوعات

غدًا.. «الصحة» تحتفل باليوم العالمى لـ«غسل الأيدى»

بالصور.. تعرف على الدبابة الشبح «الأقوى فى العالم»

بينها "الأطراف الصناعية".. 5 اختراعات "عملية" من إبداع الفراعنة

ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الابتعاد عن تناول اللحوم تُقلل نسبة الوفيات

الدستور على فيسبوك