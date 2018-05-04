آسيا 2019.. مجموعة سهلة للإمارات.. والسعودية تواجه قطر

عروس البحر المتوسط تتزين استعدادًا لشهر رمضان

فوانيس وزينة وياميش، أجواء رمضانية طغت على أسواق الإسكندرية، وزخم وزحام، منهم من يشتري والآخر يكتفى بالمشاهدة. رصد "الدستور" استعدادات أسواق الإسكندرية لشهر رمضان، وتداول البضائع من الياميش ...