آسيا 2019.. مجموعة سهلة للإمارات.. والسعودية تواجه قطر
أجريت مساء اليوم الجمعة، مراسم قرعة نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2019، والمقرر إقامتها بالإمارات، في يناير المقبل.
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أجريت مساء اليوم الجمعة، مراسم قرعة نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2019، والمقرر إقامتها بالإمارات، في يناير المقبل.
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أشادت المستشارة فريال حميدة قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالإنجازات التى حققها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بكافة مدن المحافظة، وعلى رأسها مدينة شرم الشيخ. وقدمت «قطب» الشكر والامتنان ...
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