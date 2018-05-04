خاص.. آخر ما غنّت جمالات شيحة قبل رحيلها (فيديو)

يعيد موقع «الدستور» الإلكتروني، نشر مقاطع فيديو حصل عليها قبل أشهر من وفاة الفنانة الشعبية الراحلة جمالات شيحة، وتتضمن آخر ما غنت.



توفيت المطربة الشعبية أمس، عن عمر 85 عاما، وذلك إثر أزمة صحية. وكانت شيحة واحدة من أهم الفنانات الشعبيات في مصر.

ونعت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، شيحة التي اعتبرتها رائدة الغناء الشعبي، وقالت في بيان: إن «الغناء الشعبي فقد رمزاً مبدعاً نجح في تشكيل جزء من ملامحه».

ونعى عدد من رواد موقع «تويتر» المطربة التي اشتهرت بتقديم الموال الشعبي، بتذكر عدد من أشهر أغنياتها الشعبية، مثل «على ورق الفل دلعني» و«ياما دقت على الراس طبول» و«راسيني» و«على بلد المحبوب».

