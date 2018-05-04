حسن راتب يكتب: حُماة الثقافة ورعاة وجدان الأمة

تتميز كل أمة، فى عالمنا المعاصر، عن سائر الأمم، ببعض الميزات النسبية التى تتصف بها وترتبط بها ارتباطًا وثيقًا، فضلًا عن أنها تشكل ملامحها الأساسية أيضًا، ليس هذا فحسب، بل إن تلك الميزات تكون سببًا أساسيًا فى وضع هذه الدولة أو تلك فى المكانة اللائقة بها، والتى بالطبع تجعلها تختلف تمامًا عن بقية الدول الأخرى.

على سبيل المثال، حينما يذكر اسم ألمانيا، يتبادر إلى الذهن على الفور تلك الطفرة الهائلة، التى تتميز بها فى مجال الصناعات الثقيلة، وعلى وجه الخصوص صناعة السيارات والمعدات الثقيلة، ذات الجودة العالية، وحينما يذكر اسم اليابان، يأتى على خاطرك تلك الصناعات الإلكترونية الدقيقة، والأجهزة السمعية والتليفزيونية ذات الماركات العالمية المشهورة، والتى لا تضاهيها صناعات أخرى مماثلة.

وحينما تذكر كلمة الدنمارك، تكون أمام أعيننا دون أدنى تفكير، الصناعات الغذائية ومستخرجاتها من الألبان، والتى لا يختلف عليها اثنان.

أما حينما تذكر اسم مصر، فإن أهم ما يميزها الثقافة والحضارة، وهى تلك الحضارة التى يفوح منها عبق الماضى العريق الذى يعود إلى آلاف السنين، وهذا ليس كلامًا إنشائيًا، وإنما هو ترجمة دقيقة لواقع وحقيقة واضحة وضوح الشمس.

كانت مصر حاضرة بشكل لافت للنظر فى المناهج الدراسية بجميع دول العالم، شرقها وغربها، باعتبارها البلد الذى يمثل مهد التاريخ، وهى التجسيد الحقيقى لمعنى الحضارة النابعة من ثقافة المصرى القديم، وكيف لا تكون كذلك، وهى الدولة التى علمت الإنسانية فى كتب الأقدمين القراءة والكتابة، وأيضًا مفردات الحياة كما يجب أن تكون.

وحينما أتحدث عن الثقافة، فإنه يجب علينا أن نعى جيدًا أن تلك الثقافة جزء لا يتجزأ من جينات الإنسان المصرى، وهنا ينبغى الإشارة إلى أن للثقافة أدوات حاكمة، تشارك فى تشكيل وجدان الأمة، كما أن لها قواعد عامة تنميها وتثريها، ولعل اللغة العربية هى أهم أدوات الثقافة والمعرفة التى من شأنها إثراء الوجدان والمشاركة فى تشكيله.

وتسهم اللغة مساهمة فعالة فى تحديد ملامح شخصية الإنسان، وعلى الرغم من أن اللغة تعد أداة ضعيفة فى التعبير، لأنها تعطى المعنى فقط ولا تعطى مساحة المعنى، إلا أنها فى تقديرى سوف تظل هى الأداة الرئيسية الفعالة فى نشر الثقافة، ومن ثم المساهمة بشكل كبير فى تشكيل الوجدان.

الجدير بالذكر، أن اللغة العربية هى أعظم اللغات الحية على الإطلاق، وذلك لثراء مفرداتها، فجميع اللغات التى يُطلق عليها «اللغات الحية»، مثل اللغة الإنجليزية، لا تزيد ثروتها اللغوية فى مفرداتها على ٢٥٠ ألف كلمة، بينما تزيد ثروات مفردات اللغة العربية على ١٢ مليون كلمة، وكذلك ثراء قدراتها على استخدام أجهزة حلق الإنسان.

كما أن مخارج الألفاظ فى معانيها الجميلة هى إحدى مناطق التعبير التى يسكن فيها إعجاز هذه اللغة، فبعض الحروف تنطق من الشفتين، مثل (م) و(ب)، وحروف أخرى تنطق من اللسان، مثل الـ(ث) والـ(ذ)، وحروف ثالثة تنطق من الحلق، مثل (ح) والـ(خ)، وحروف قلبية لا تنطق إلا من الأعماق، مثل الـ(هـ).

ومن إعجاز اللغة، أن كلمات التوحيد فى شهادة أن لا إله إلا الله، جاءت كلها حروفا قلبية، لا يستطيع أن ينطق بها الإنسان إلا من أعماق قلبه.

من أجل كل هذا، كانت ولاتزال وستظل اللغة العربية هى لغة القرآن، الذى يمثل إعجازًا لغويًا يشمل مساحات معان ضخمة، ففى هذا الكتاب الكريم خبر ما قَبلنا ونبأ ما بَعدنَا وحكم ما بَيننا، وهو الذى من تحدث به صدق، ومن أقسم به أبرَ، لا تنقضى عجائبه، وهو القول الحق، وفيه الفصل، وإن له لَحَلاَوة وإن عليه لطَلاَوة، وإن أَعلاَه لَمُثمِر وإن أدناه لَمُغدَق، وإنه يعلو ولا يُعلى عليه، لسان عربى يحافظ على الهوية، فقد قال المولى عز وجل فى كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ».

وخلاصة القول، إن الثقافة بمفهومها الواسع ليست مجرد مفردات، مهما كان ثراؤها، وليست مجرد معرفة، مهما كان زخمها، ولكنها فى حقيقة الأمر تتعدى هذا، لتشمل الثقافة السمعية، التى تٌشنف الآذان وترقى بالمشاعر والأحاسيس.

وأيضًا الثقافة البصرية، التى ينعكس أثرها على الإبداع الداخلى فى الإنسان، من خلال منظر طبيعى، وإعجاز الخالق وقدرته فى جمال المخلوق، من جماد ونبات وحيوان وحشرات، وكل ما هو فوق الأرض وما هو تحت الأرض، وفى جبال، سبحان الخالق، فى جمالها وروعة منظرها، وبحار مليئة بشعاب مرجانية وكائنات حية، تضم أسماكا ومخلوقات تسر عين الناظر، ولا يسع الإنسان حينما يراها إلا أن يسبح بقدرة الخالق وببديع صنعه المتقن.

ثم ترقى الثقافات وتتوج بأرقى أنواعها، وهى ثقافة المشاعر والأحاسيس، التى تعلو كل الثقافات وتتعاظم فوق كل الإدراكات، كما أن للثقافة أدوات، تتنوع بقدر ما هى عليه فى مختلف مناحيها المعرفية، سواء من حيث الكلمة المكتوبة المركزة التى هى ذاكرة للأمة، أو الكلمة المسموعة المعبرة، أو الكلمة المرئية الموضحة التى تغوص فى مساحات المعانى، والتى تعجز اللغة عن تعريفها تعريفًا كاملًا.

وبالطبع، فإن كل هذه الثقافات تتجسد فى أنواع الفنون المختلفة، لذا علينا أن نعى جيدًا أن الفن جزء لا يتجزأ من الثقافة المعرفية التى تثرى الوجدان وتعبر عن عادات وتقاليد الشعوب، بل هى فى كثير من الأحيان تعد إحدى أهم الأدوات الرئيسية، والتى تتناول الإنسان «آلامه وآماله».

ليس ذلك فحسب، بل تغرس القيم فى أبدع صورها، وبالطبع فإنها تجسدها فى عدة أشكال منها، سواء كان ذلك فى صوت جميل يُتغنى به، أو فى أداء حركى فى مسلسل أو تمثيلية أو فيلم سينمائى، أو فى لوحة فنية تشكيلية تحوى الكثير من المعانى التى يختلف تفسيرها من شخص إلى آخر، كل هذه أدوات مهمة فى إثراء الحياة الثقافية وفى تشكيل وجدان الأمة.

كما أن الثقافة تتجلى أيضًا فى أروع صورها فى قبول الآخر، فنحن من المؤمنين بأنه لا يوجد اختلاف فى الحضارات، وإنما الحضارة الإنسانية هى حضارة واحدة على كوكب الأرض، منذ بدء الخليقة، وسوف تظل على هذا النحو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

إنها الحضارة الإنسانية بمفهومها الواسع ومعناها العميق، إنما الاختلاف فقط فى الثقافات، ودائمًا اختلاف الثقافات لا يأخذ بالضرورة شكلًا من أشكال التناحر، لكنه فى كثير من الأحيان يجسد معنى التكامل والتوافق، أما اختلاف الثقافات فهو فقط فى اختلاف الأذواق، وهذه سُنة من سنن الوجود، ونظرية من نظريات الحياة.

أراد الخالق، عز وجل، أن تكون الحياة على هذه الشاكلة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وآمن من فى الأرض جميعًا، ونحن نعبد ربًا لا يٌطاع إلا بإذنه، ولا يٌعصى رغمًا عنه، ولا يقع فى ملكه إلا ما شاء، فإذا قدر وشاء فمن أدب المخلوق مع الخالق أن يمتثل لهذه المشيئة، ويدعو كما أمرنا، أن «ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ».

وأيضًا كما قال فى محكم آياته: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» صدق الله العظيم.

