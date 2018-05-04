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الجمعة 04/مايو/2018 - 06:38 م

تفاصيل حفل زفاف الأمير البريطاني و«ميجان»

الأمير البريطاني
الأمير البريطاني و«ميجان»
dostor.org/2156382

كشفت ميجان ماركل والأمير هاري البريطاني، عن تفاصيل جديدة اليوم الجمعة، عن عرسهما المقبل، منها أن ماركل لن يكون لها إشبينة.

وفي الأيام السابقة على الزفاف الذي سيقام في 19 مايو، يقضي والدا العروس، توماس ودوريا ماركل، بعض الوقت مع عائلة الأمير هاري بما في جدته الملكة إليزابيث الثانية.

وقال مكتب هاري، في بيان إن الأمير مهتم بأن يحضر أفراد من أسرة والدته القداس الذي سيقام في وندسور خارج لندن، وسيحضر كل أشقاء ديانا أميرة ويلز وستلقي ليدي جاين فيلوز وهي إحدى الشقيقتين الكبريين لديانا، كلمة في القداس بكنيسة سانت جورج في قلعة وندسور.

ويبدأ الضيوف في التوافد على الموقع الساعة 0930 صباحا (0830 بتوقيت جرينتش) ومن المقرر أن يدخل أفراد العائلة الملكية الساعة 1120 وبعضهم ستوصلهم سيارات وآخرون سيأتون سيرا على الأقدام، بحسب البيان.

وسيكون الشقيق الأكبر لهاري، الأمير ويليام، هو الإشبين، لكن ماركل قررت ألا تختار إشبينة، بحسب المتحدث باسم قصر كينجستون جاسون نوف وقال: "لديها مجموعة أصدقاء مقربين ولا تريد أن تفضل أحدا على الآخر".

وأضاف: "لقد كانوا جميعهم مشتركين في مساعدتها للإعداد لهذا اليوم، وسيكون كلهم متواجدون في وندسور معها في الأيام السابقة على التواجد في لندن".

ومن المتوقع أن يستمر القداس ساعة، وبعدها سيحي العروسان 200 من ممثلي الجمعيات الخيرية الذين جرى دعوتهم للحضور في موقع قريب من الكنيسة.

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