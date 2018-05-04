اليونان: إعادة 10 آلاف مهاجر لبلدانهم بإرادتهم

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة، أن "أكثر من 10 آلاف مهاجر وصلوا إلى اليونان منذ سنتين، آملين في الانتقال إلى بلدان أوروبية أخرى، تمت إعادتهم بكامل إرادتهم إلى بلدانهم"، موضحة أن "معظمهم من باكستان والعراق وأفغانستان".



وأوضحت المنظمة أن"أكثر من ثلاثة أرباع المستفيدين من برامج العودة بتمويل من الاتحاد الأوروبي هم من الرجال"، وتبرز جورجيا والجزائر ضمن قائمة البلدان، ويتعلق الأمر بأشخاص أعيدوا بين يونيو 2016 وأبريل 2018.



وتقدم المنظمة الدولية للهجرة هذه البرامج للذين خيبت الهجرة آمالهم، إما من خلال عجزهم عن التمكن من تسوية أوضاعهم، أو في حالة طالبي اللجوء، بسبب الخيبة إزاء بطء الإجراءات وظروف المراكز المكتظة.



وبعد موجة النزوح الكبير عام 2015 ومطلع 2016 وبقاء نحو 50 ألف مهاجر وطالب لجوء في اليونان، قدمت الحكومة دعمًا لبرنامج العودة الطوعية من خلال تدابير قانونية انتقدها المدافعون عن اللاجئين آنذاك.



وأعلنت الشرطة اليونانية من جهتها أن 20،555 مهاجرًا عادوا إلى بلادهم، أما من تلقاء أنفسهم، أو بسبب ترحليهم.



وتراجع وصول الوافدين إلى الجزر اليونانية منذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس 2016 قبل أن "ترتفع مطلع 2018 على الحدود البرية بين اليونان وتركيا".



وأعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصول 2900 مهاجر في أبريل.



من جهة أخرى، ما زال أكثر من 16 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا على متن زوارق صغيرة من تركيا، وجودين في ظروف صعبة في خمس جزر وهي ليسبوس، وخيوس، وساموس، وليروس وكوس، بموجب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة الذي يفترض أن يتيح إعادتهم إلى تركيا.