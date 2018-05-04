جوارديولا: أتمنى الوصول إلى نهائى "أبطال أوروبا" مع مانشستر سيتى
قال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه يريد الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه الحالي.
وتابع جوارديولا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "دوري أبطال أوروبا منافسة مختلفة، أود أن أكون في نهائي دوري الأبطال والحصول على اللقب، لكن ريال مدريد وليفربول يستحقان ذلك أيضًا".
وأضاف: "الدوري الإنجليزي الممتاز منافسة مستمرة ونلعب كل أسبوع، هنا كنا الأفضل، إنها خطوة للأمام مقارنة بالعام الماضي، الهزيمة جزء من المنافسة".
وتابع: "المباراة المقبلة في ملعبنا ستكون يومًا مميزًا للغاية، سأحاول إقناع اللاعبين بالاستمتاع أمام الجماهير، ستكون هذه المرة هي الأولى للعديد من اللاعبين".
وعلق على تدريب ستيفن جيرارد، لرينجرز الاسكتلندي، قائلا: "إنه تحدٍ كبير، إنها قفزة عظيمة للمدربين الشباب، أتمنى له الأفضل، هذا سيكون مهمًا جدًا للمدربين الإنجليز".
وأكد أن مدينة السيتي الرياضية هي الأفضل في العالم، مضيفا: "أعتقد أنها الأفضل في العالم، لدينا كل شيء، لقد أعجبني العمال الإنجليز، المرافق هنا لا تصدق، لكن الأفضل هي الجودة البشرية".
وبسؤاله عن مستقبله مع مانشستر سيتي، قال: "بالتأكيد سوف أبقى في الموسم المقبل، ما زال لديَّ عام في عقدي".