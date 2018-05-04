سهم "آبل" يقفز لمستوى قياسى بعد تصريحات "بافيت"

صعد سهم شركة "آبل" لأعلى مستوى له الإطلاق خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن أعلن الملياردير الأمريكي"وارن بافت" شراءه 75 مليون سهم في الشركة في الربع الأول.



وكان رجل الأعمال الأمريكي ورئيس "بيركشاير هاثواي" أعلن تعزيزه حصته داخل مصنعة "آيفون"، واصفًا إياها بأنها شركة لا تُصدق، مضيفًا أنها ثاني أكثر الشركات ربحية في الولايات المتحدة.



وارتفع سهم "آبل" بنحو 3.3% إلى 182.92 دولار، بعد أن سجل 183.50 دولار في وقت سابق من الجلسة مسجلًا مستوى قياسي.



وتتجه"آبل" لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 12.7% لأول مرة منذ أكتوبر 2011.



وكانت الشركة المصنعة لأجهزة "آيفون" قد أعلنت أرباح وإيرادات تجاوزت التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري.