أول تعليق من رئيس روما بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفتح تحقيق معه

أعرب رئيس نادي روما الإيطالي جيمس بالوتا، عن اندهاشه من قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بالتحقيق معه، على خلفية تصريحاته بشأن مباراة فريقه أمام نادي ليفربول الإنجليزي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقرر "يويفا" فتح تحقيق مع بالوتا، بسبب التصريحات التي أدلى بها ضد التحكيم الأوروبي، عقب مباراة الإياب لفريقه أمام ليفربول أمس الأول.



وقال بالوتا - بحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية - "أنا مندهش من قرار يويفا بفتح تحقيق معي، بالنسبة لي، سلوك الاتحاد الأوروبي غير ملائم".



وأضاف بالوتا قائلا: "يتهمونا بالتقصير في تنظيم المباراة، أنا أضحك كثيرًا، السلطات وروما قاموا بتنظيم احترافي للمباراة، لم أشاهد مثله في حياتي في أي حدث رياضي من قبل، لا يمكن إلا أن نكون أكثر فخرًا بسلوك المشجعين والمدينة بأكملها".