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الجمعة 04/مايو/2018 - 05:50 م

غدًا.. «الصحة» تحتفل باليوم العالمي لـ«غسل الأيدي»

غدًا.. «الصحة» تحتفل
أش أ
dostor.org/2156342

تحتفل وزارة الصحة والسكان، غدا السبت، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي"، بمستشفى أم المصريين بالجيزة، تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، إضافة إلى تنظيم فعاليات بالمنشآت الصحية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الاحتفال يأتي في إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بملف تقوية نظم مكافحة ومقاومة العدوى داخل المنشآت الصحية وكيفية تحسين سبل نظافة الأيدى والحد من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، فضلا عن تعزيز الوعي بأهمية نظافة الأيدي في مرافق الرعاية الصحية، وخلق وعي صحي لدى المواطنين.

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