حرس السواحل الليبى ينقذ 80 مهاجرًا غير شرعى شمال مليتة

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبى "الزورق صبراتة"، من إنقاذ 80 مهاجرا غير شرعى، بينهم 28 امرأة، و11 طفلا، كانوا على متن قارب مطاطى متهالك.



وقال المتحدث الرسمى باسم حرس السواحل الليبى، العميد أيوب قاسم، فى بيان صحفى، إن المهاجرين غير الشرعيين يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، مؤكدا أن عملية الإنقاذ تمت شمال مليتة.



وأوضح العميد أيوب قاسم، أن المهاجرين غير الشرعيين نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية، مؤكدا أنه عقب تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء تاجوراء.