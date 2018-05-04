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الجمعة 04/مايو/2018 - 05:36 م

قوافل تعليمية بإدارتي غرب المحلة وقطور في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2156327

نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم، اللقاء الثاني للقافلة التعليمية والمراجعة النهائية لطلبة وطالبات الثانوية العامة بقاعة الشعب بمجلس مدينة المحلة الكبرى.

كانت محاضرات اليوم لمواد الفيزياء واللغة الفرنسية الأولى من العاشرة صباحا للحادية عشر والنصف للقسم العلمي والثانية من الواحدة ظهرا لطلبة القسم الأدبي وشهدت القاعة إقبالًا كبيرًا من الطلاب.

كما تم تنفيذ قافلة تعليمية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام بإدارة قطور والأزهر الشريف واستضافة طلاب من إدارات تعليمية أخرى مجاورة بقاعة كليوباترا بقطور «المحطة» بمواد اللغة الإنجليزية من 9 صباحًا حتى 10.30 صباحًا، ثم محاضرة الفيزياء من 10.30 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.

وتم الإعلان عن القوافل التعليمية المجانية على الصفحة الرسمية لإدارة قطور، ووجه مدير عام الإدارة كلمة ترحيب بالطلاب، كما نقل إليهم تحيات وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

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