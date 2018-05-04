الأمن الروسي يعلن تصفية متطرفين واعتقال 5 كانوا يخططون لهجمات إرهابية

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، نجاح عملياتها في مدينة ياروسلافل شمالي موسكو وإقليم ستافروبول جنوب البلاد، بإحباط مخططات إرهابية.



وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة، أن عناصر الأمن أثناء مداهمات أمنية نفذت بالأمس واليوم، ألقوا القبض على خمسة متطرفين في ياروسلافل كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة هجمات في مناطق متفرقة من البلاد، مؤكدًا مصادرة عدد من العبوات الناسفة والمتفجرات والأسلحة النارية والذخيرة، بحسب قناة "روسيا اليوم" الفضائية.



وأشارت الهيئة إلى أن التنسيق لشن هجمات جرى من خارج البلاد عبر قنوات مغلقة في تطبيق "تلجرام".



وكانت الهيئة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، عن تصفية متزعمين اثنين لخلية طائفية متطرفة في مدينة نيفينوميسك بإقليم ستافروبول جنوب البلاد كانا يخططان لشن هجمات.



وأوضحت الهيئة أن المتطرفين تصديا لعناصر الأمن أثناء عملية اعتقالهما وتم القضاء عليهما، مشيرة إلى أن أفراد الأمن عثروا في الموقع على مصنع متفجرات وعبوة ناسفة وأسلحة نارية وقنابل يدوية، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة.