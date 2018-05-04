برلماني يحصل على موافقة بزراعة 3450 فدان أرز على المصارف

أكد النائب محمد عمارة عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بالبحيرة، حصوله على موافقة بزراعة مساحة 3450 فدان، إضافية على المصارف كزراعة تجريبية، بعد تشكيل لجنة من الزراعة والري لتحديد الأراضي التي سيتم زراعتها أرز بالمحافظة.





وأوضح عمارة في تصريح صحفي له اليوم، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لمعاينة الأراضي الزراعية التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، لقياس نسبة ملوحة الأرض للتحقق من عدم صلاحياتها لزراعة أي محصول آخر غير الأرز، وهذا بعد الطلب الذى تقدم به وتمت الموافقة على زراعة الأراضي التي بها نسبة ملوحة عالية أرز.



وأضاف أن الأراضي التي تمت معاينتها وجود ارتفاع منسوب المياه الجوفية بها يصل من 15 إلى 40 سم، مما يؤدي إلى ملوحة الأرض وارتفاع نسبة المياه الجوفية بها وهو مما يفرض على الفلاح غسل الأراضي من نسبة المياه، مؤكدا أن الفلاح مضطر لزراعة الرز لحماية أرضه مهما كانت الغرامات.



وتابع أن الأراضي التي وافقت الوزارة على زراعتها بالأرز ستروى من مصارف المياه الآتية: مصرف سيدي عيسى (1650) فدانا، والبستان(300)، بوالزارزير(400)، ابياء الحمراء (450)، جبارس( 400)، مصرف روزافه(250)، مضيفا أنه يبلغ إجمالي الزراعة على مستوى مركز الدلنجات نحو (8250) فدانا.



وطالب "نائب الدلنجات" وزارتي الري والزراعة بإعادة توزيع خريطة المحاصيل الزراعية وفقا لمقننات المياه المخصصة لكل محافظة وذلك مع مراعاة الأراضي "المطبلة" والتي تكون نسبة الملوحة بها عالية ولا تصلح سوى لزراعة الأرز، مقترحا بان يتم زراعتها أرز موسم بعد الأخر حتى يتم غسلها من نسبة الاملاح خاصة وأن هذه الأراضي لا تصلح سوى لزراعة أرز.



وأشار "عمارة" إلى أن الجميع يدرك جيدا قيمة الحفاظ على المياه واننا نواجه فقر مائي وعلينا ترشيد الاستهلاك خلال الفترة المقبلة وتقليل زراعة المحاصيل الزراعية الشرهة للمياه واستنباط سلالات جديدة تستهلك كميات قليلة من المياه وذلك من اجل الحفاظ على حصة مصر من المياه.