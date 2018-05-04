170 مصابا في جمعة «عمال فلسطين»

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 170 مواطنًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي وقنابل الغاز شرق قطاع غزة، خلال فعاليات الجمعة السادسة من مسيرات العودة الكبرى السلمية، التي أطلق عليها "جمعة عمال فلسطين".



وأوضحت الصحة، في بيان مقتضب اليوم الجمعة، أن 69 إصابة وصلت المستشفيات، فيما تعاملت النقاط الطبية مع 101 إصابة، مشيرة إلى أن إحدى الإصابات خطيرة.



وبينت أن 22 مواطنًا أصيبوا بالرصاص الحي، و20 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و7 بشظايا في الجسم، و10 بالغاز و10 إصابات أخرى.



وأكدت الصحة، أن قوات الاحتلال استهدفت الطواقم الطبية بشكل مباشر ما أدى إلى إصابة أحد المسعفين بالاختناق، وتضرر سيارتين، مضيفة أن 3 صحفيين أصيبوا بالاختناق.



وتوافد منذ ساعات الصباح، العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني؛ للمشاركة في فعاليات الجمعة السادسة، تحت عنوان "جمعة عمال فلسطين" رسالة وفاء وتقدير لشريحة العمال.