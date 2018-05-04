إحباط محاولة تهريب أدوات تجميل بمطار الغردقة

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، برئاسة سلطان صالح، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من مطار اسطنبول اشتبه أحمد خليل، رئيس قسم تفتيش الركاب بمطار الغردقة الدولي فى راكبة روسية حاولت الاندساس ضمن فوج سياحي للخروج بثلاث حقائب.



وبالعرض على سلطان صالح، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من محمد أبوبكر، رئيس قسم التفتيش ومحمد طعمة، رئيس قسم الأمن الجمركي لتفتيش حقائبها، وتبين وجود 150 عبوة منها حقن لإزالة التجاعيد والعناية بأجزاء الجسم وعطور وماسكرا وكريمات ماركات عالمية مخفاة بين طيات الملابس، وتقدر التعويضات المستحقة بمبلغ 300 ألف جنيه.



وقرر الدكتور محمد حسن عنان، مدير عام جمرك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.