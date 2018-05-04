ضبط ربة منزل استولت على 4900 جنيه من معاش التكافل بالمنيا

تمكنت إدارة شرطة البريد، من ضبط "ش. ع. ا" 28 سنة لقيامها بالجمع بين معاش التكافل والكرامة الذى يتم صرفه لمن ليس لهم وظائف أو دخل ثابت وبين دعم نقدى من أحد قطاعات وزارة التضامن الاجتماعى من مكتب بريد الطيبة التابع لمنطقة بريد المنيا.



وبلغ إجمالى المبالغ التى قامت بصرفها 4940 جنيها والاستيلاء عليها لنفسها، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت بارتكابها الواقعة وقامت بسداد 500 جنيه وأبدت استعدادها لسداد باقى المبلغ.



أمر اللواء قاسم حسين - مساعد الوزير - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بإدارة شرطة البريد وأرسل بالمتهمة لمركز شرطة سمالوط لقيدها وعرضها على النيابة.



