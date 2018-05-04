أمريكا تختبر قنبلة مدمرة جديدة بقدرات خارقة

قالت صحيفة «مترو» البريطانية إن الولايات المتحدة اختبرت سلاحًا نوويًا فائق الدقة، أقوى بثلاث مرات تقريبا من قنبلة "فات مان" التي تسببت في مقتل أكثر من 40 ألف شخص.



وأوضح المصدر أن القوات الجوية الأمريكية أجرت عشرات الاختبارات لقنبلة نووية جديدة مدفوعة بالجاذبية "B61-12"، مضيفا أن لها القدرة على إصابة أهداف تحت الأرض، مثل اختراق المخابئ وتدمير مراكز القيادة.



وقال الجنرال في سلاح الجو الأمريكي، جاك واينشتاين، إنه تم تنفيذ 26 تجربة لقنبلة "B61-12" الجديدة، بما في ذلك تجارب هندسية وأعمال تطوير وطلعات جوية، مضيفا "البرنامج يعمل بشكل جيد للغاية".



وتخصص القنبلة الجديدة لقاذفات "B-2 Spirit" و"B-21 Raider" ولمقاتلات "F-15" و"F-16".



وكشفت الصحيفة البريطانية عن أنه إذا تم تفجير القنبلة فوق كاتدرائية سانت بول في لندن فإنها ستمحو جزءا كبيرا من العاصمة، الناس الذين يعيشون في الضواحي سيكونون في أمان من الآثار الأولية للانفجار، لكنهم قد يعانون فيما بعد بسبب التسمم الإشعاعي.