سقوط طائرتين للتصوير فوق متظاهري غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، سقوط طائرتين للتصوير فوق المتظاهرين على حدود قطاع غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، سقوط طائرتين للتصوير فوق المتظاهرين على حدود قطاع غزة.
أشادت المستشارة فريال حميدة قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالإنجازات التى حققها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بكافة مدن المحافظة، وعلى رأسها مدينة شرم الشيخ. وقدمت «قطب» الشكر والامتنان ...
فوانيس وزينة وياميش، أجواء رمضانية طغت على أسواق الإسكندرية، وزخم وزحام، منهم من يشتري والآخر يكتفى بالمشاهدة. رصد "الدستور" استعدادات أسواق الإسكندرية لشهر رمضان، وتداول البضائع من الياميش ...
تحت شعار (النظافة مسئولية الجميع)، بدأت حملة النظافة والتجميل داخل دور العبادة وفى الشوارع المحيطة بها وتضمنت التوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات، التى أعلن عنها اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان استكمالًا ...