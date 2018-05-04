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الجمعة 04/مايو/2018 - 05:17 م

صُناع «نسر الصعيد» يستعدون لإطلاق أغنية «يا عمنا»

نسر الصعيد
نسر الصعيد
محمد ابوالفتوح
dostor.org/2156314

تستعد شركة العدل المنتجة لمسلسل "نسر الصعيد" للإعلان عن الأغنية الدعائية الثانية للمسلسل، والذي يقدمها الفنان محمود الليثي وتحمل اسم "يا عمنا"، وستكون الأغنية بنفس طريقة الأولى الذي قدمها المطرب أحمد شيبة، ومدتها 4 دقائق، ومن المقرر إطلاقها مساء اليوم.

وعملت «الدستور»، أن صناع المسلسل يستعدون حاليًا لإطلاق برومو تشويقي جديد للمسلسل الأسبوع المقبل.

"نسر الصعيد" بطولة محمد رمضان، ودرة، ووفاء عامر، ومحمد عبدالجواد، وعائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج ياسر سامي.

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