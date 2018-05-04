مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

كشف مدافع ليفربول «ألبرتو مورينو» سبب «صيام» نجم الفريق محمد صلاح عن التهديف في آخر مباراتين لفريقه الإنجليزي.



وقال «مورينيو» في تصريحات مع راديو «أوندا كيرو» الإسباني، إن محمد صلاح مثير للإعجاب بشكل مذهل منذ انضمامه إلى ليفربول الصيف الماضي.



وتابع: «صلاح رجل رائع ومتواضع جدا وهادئ جدا، ولا أعتقد أني بحاجة إلى مزيد من الشرح فأرض الملعب تشرح لوحدها، والأرقام يراها الجميع»، لكنه أرجع عدم تسجيل محمد صلاح للأهداف في آخر مباراتين، إلى جملة من التصريحات وصفت بـ«الصادمة».



وقال اللاعب الإسباني: «أعتقد أن محمد صلاح ليس هو نفسه في التدريب حاليا، فهو يتدرب بنسبة 20% فقط من إمكاناته، لأنه يخشى الإصابة، ويحاول أن يكون في أفضل حالاته خلال المباريات المهمة التي ينتظرها».

