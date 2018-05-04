الرئيس الصيني: «ماركس» هو أعظم مفكر في العصر الحديث

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة، أنه وعلى الرغم من التغيرات الهائلة والعميقة التي شهدها المجتمع البشري على مدار القرنين الماضيين، إلا أن اسم كارل ماركس لا يزال محترما في جميع أنحاء العالم، بينما لا تزال نظريته تضيء بنور الحقيقة الساطع.



وجاءت تصريحات شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس اللجنة العسكرية المركزية، خلال مؤتمر كبير للاحتفال بالذكرى الـ 200 لميلاد ماركس.



وقال شي إن ماركس هو "أستاذ الثورة للبروليتاريا وجماهير العمال في جميع أنحاء العالم، والمؤسس الرئيسي للماركسية، ومبدع الأحزاب الماركسية، والمنشئ للشيوعية الدولية وأعظم مفكر في العصر الحديث."



وقال شي:"اليوم، نعقد هذا المؤتمر الكبير باحترام بالغ للاحتفال بالذكرى الـ 200 لميلاد ماركس، لاستذكار شخصيته العظيمة وأعماله التاريخية، ومراجعة روحه النبيلة وأفكاره الرائعة".



وذكر شي أن الأصل الروحي الأكثر نفوذا وتأثيرا الذي تركه ماركس لنا يتمثل بالنظرية العلمية التي سميت باسمه الماركسية. مثل شروق الشمس المذهل، أضاءت النظرية مسار استكشاف الإنسانية لقانون التاريخ، وبحثها عن تحريرها.