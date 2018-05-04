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الجمعة 04/مايو/2018 - 05:10 م

«مرور السعودية»: يحق للمرأة قيادة سيارات الأجرة

«مرور السعودية»:
dostor.org/2156307

قال مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية، اللواء محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، إن المرأة في المملكة يمكنها العمل كسائقة لسيارات الأجرة.

وأفاد اللواء البسامي، في تصريحات له اليوم، بأن الأمر الملكي نص على تطبيق نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء، مشيرا إلى أن للمرأة حق المشاركة في خدمات الأجرة الخاصة، التي تعتمد التطبيقات الإلكترونية في تقديم خدماتها، مع مراعاة نوع الرخصة التي تتطلب قيادة كل نوع من هذه الخدمات.

كما أكد مدير الإدارة العامة للمرور اكتمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة المركبات في المملكة، مشيرا إلى تدشين مدارس نموذجية عدة لتعليم القيادة، بالتعاون مع بعض الجامعات السعودية.

وصرح البسامي بأنه قد تمت تهيئة عدد من المواقع في مختلف مناطق البلاد لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية الراغبات في استبدال رخصهن برخص سعودية، مضيفا أن عددها 21.

وبخصوص الحصول على الرخصة، أوضح المسئول السعودي أن اللائحة المعدلة لنظام المرور تنص على اشتراط إكمال كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة النصاب المحدد من ساعات التدريب في المدارس المعتمدة بالمملكة، وتم تحديد ساعات التدريب لمَن يثبت إلمامه بالمهارات الأساسية للقيادة بـ6 ساعات، ومن لا تتوافر لديه المهارات الأساسية تم تحديد الحد الأقصى من ساعات التدريب بـ30 ساعة، تقل بقدر سرعة اكتساب المتدرب المهارات الأساسية المطلوبة.

وردا على سؤال بشأن آلية استخراج رخصة القيادة للمرأة، أشار اللواء البسامي، إلى أن الشروط واضحة وبسيطة، وفقا للائحة التنفيذية للمادة 36 من نظام المرور، الذي يتطلب في كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة للسيارات إتمام سن 18 عاما لرخص القيادة الخاصة، وسن 20 عاما لرخص القيادة العامة، واجتياز الكشف الطبي، والاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة، بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة.

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