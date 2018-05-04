ضبط متهم بسرقة كابلات غرفة تليفونات قطار مطروح

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد مطروح، من ضبط «س. ا. ع» 38 سنة، متلبسًا بسرقة مهمات مصلحية خاصة بالهيئة القومية للاتصالات، عبارة عن غطاء حديد خاص بغرفة الكابلات التليفونية من شارع الجلاء، دائرة قسم شرطة مطروح، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه الواقعة.



من جانبه، أمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، بقسم شرطة محطة سكك حديد مطروح، وأرسل بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة مطروح، لقيده وعرضه على النيابة.

