روسيا تعتقل 5 "دواعش" خططوا لأعمال إرهابية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالى، عن القبض على 5 من إرهابيي تنظيم الدولة الإرهابي "داعش" خططوا لأعمال إرهابية بمدينة ياروسلافل الروسية، مشيرًا إلى أنه كانت بحوزتهم قنابل ومتفجرات وأسلحة وذخائر.



وقالت الدائرة في بيان: "اعتقلت جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يومي 3 و4 مايو 2018 في مدينة ياروسلافل، خمسة أعضاء ينتمون إلى خلية إرهابية لـ"داعش"، خططت لارتكاب أعمال إرهابية على أراضي عدد من الأقاليم الروسية".



أضافت أنه "خلال التفتيش تمت مصادرة ترسانة من العبوات الناسفة والمتفجرات والأسلحة النارية والذخيرة"، مشيرة الى أن تنسيق التحضير للأعمال الإرهابية تم من الخارج.



وفي سياق عمليات مكافحة الإرهاب، أعلن الأمن الروسي، الجمعة الماضية، اعتراض نشاط خلية نائمة من أربعة أشخاص لتنظيم "داعش" كانت تخطط لتنفيذ عملية إرهابية في العاصمة موسكو.



وقال في بيان: "تم اعتراض نشاط أربعة أعضاء فيما يسمى بالخلية النائمة لـ"داعش"، ووصلت هذه المجموعة من مدينة نوفي أورينغوي، وخططت لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية كبيرة على أراضي مقاطعة موسكو".

