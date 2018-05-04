محافظ الأقصر يفتتح مسجد "الرحمن"

افتتح محمد بدر، محافظ الأقصر، مسجد "الرحمن" بقرية العديسات بحرى التابعة لمدينة الطود بمحافظة الأقصر، وذلك عقب انتهاء أعمال إعادة بناء المسجد وإحلاله وتجديده بالجهود الذاتية وتبرعات ودعم الدكتور حسن العديسى.



وأدى المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد ورئيس مدينة الطود العميد أيمن مدني وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية ومسئولو الأوقاف والأزهر وكبار عائلة العديسي والعائلات الأخرى بقرية العديسات ومئات الأهالي، واستمعوا لخطبة الجمعة التي تناول موضوعها فضل عمارة المساجد والمكانة التي أعدها المولي عزوجل لعمار بيوت الله بالإضافة إلى فضائل شهر شعبان وقصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام.