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محافظات
الجمعة 04/مايو/2018 - 04:10 م

بعد خلاف 20 عامًا.. محافظ مطروح يُنهى نزاع عائلة "الحفيان"

بعد خلاف 20 عامًا..
صفاء سويدان
dostor.org/2156261

بعد نزاع دام لأكثر من عشرين عامًا، نجحت جهود اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، فى إتمام الصلح بين عائلة "الحفيان" من قبيلة "أولاد خروف" فى نزاع على مشكلة إرث بين أفراد العائلة، حيث امتثلوا جميعا لحكم الشرع وتنازلوا على جميع الدعاوى بينهم.

وكان المحافظ اجتمع مع الأطراف المتخاصمة، وتم الاتفاق على تكليف الشيخ شريف الهوارى رئيس لجنة إصلاح ذات البين بتنفيذ حكم الشرع بين أطراف العائلة وإنهاء هذا النزاع حفاظا على وحدة القبيلة وتم الاتفاق والتوقيع على التصالح بين جميع الأطراف بديوان عام المحافظة، بحضور محافظ مطروح وكبار عائلة "الحفيان"، ويمثلها المهندس سعيد سليمان الحفيان، والحاج داوود صافى الحفيان، وأحمد نصار الحفيان، والحاج عبد السلام شامخ الحفيان، والذين امتثلوا لحكم الشرع، وتم الاتفاق على التنازل على جميع الدعاوى بينهم، وإنهاء الخلاف بينهم.

كما تم اليوم الجمعة بمسجد التنعيم حلف القسم على إنهاء النزاع نهائيا مع الإقرار ببنود توزيع الإرث طبقا لما اتفق عليه والتوقيع بين جميع أفراد العائلة بحضور المحافظ واللواء هشام نصر مدير أمن مطروح والسيد الإمام سكرتير عام المحافظة وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد.

وتقدم أهالي عائلة الحفيان بالشكر لمحافظ مطروح على رعايته لهذه المبادرة لإنهاء هذا الخلاف، والتى استمرت لأكثر من عشرين عاما كاملة.

كما تقدم الشيخ رحومة العميرى رئيس مجلس حكماء مطروح بالشكر لمحافظ مطروح على رعايته والتدخل بنفسه لإنهاء هذا النزاع بعد عقد عدة جلسات بين أفراد العائلة المتخاصمين فى سابقة تعد الأولى أن يتدخل المحافظ بنفسه لإنهاء مثل هذه النزاعات القبلية.

بعد خلاف 20 عامًا.. محافظ مطروح يُنهى نزاع عائلة "الحفيان"
بعد خلاف 20 عامًا.. محافظ مطروح يُنهى نزاع عائلة "الحفيان"
بعد خلاف 20 عامًا.. محافظ مطروح يُنهى نزاع عائلة "الحفيان"
بعد خلاف 20 عامًا.. محافظ مطروح يُنهى نزاع عائلة "الحفيان"
بعد خلاف 20 عامًا.. محافظ مطروح يُنهى نزاع عائلة "الحفيان"
بعد خلاف 20 عامًا.. محافظ مطروح يُنهى نزاع عائلة "الحفيان"
بعد خلاف 20 عامًا.. محافظ مطروح يُنهى نزاع عائلة "الحفيان"
بعد خلاف 20 عامًا.. محافظ مطروح يُنهى نزاع عائلة "الحفيان"
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