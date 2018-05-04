«القيادة ومهارات التواصل» دورات تدريبية بساحل سليم بأسيوط

نظمت محافظة أسيوط دورات تدريبية للقيادات التنفيذية بمركزي ساحل سليم والبداري حول "القيادة ومهارات التواصل مع الآخرين".



حاضر خلال الدورات أحمد مدكور مدير التدريب بالمحافظة، وسمية خليل رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والدكتور على صديق مدرب التنمية البشرية بالمحافظة وجوزيف ثابت مدرب التنمية البشرية بالتنظيم والإدارة.



وقال أحمد مدكور، مدير التدريب بالمحافظة، إن الدولة تسعى لتوفير كافة الدعم للجهاز التنفيزي ورفع مستوى الوعي لديهم من خلال الدورات التدريبية.



وأضاف مدكور أنه تم تنظيم الدورة لتدريب العاملين بالمراكز والمدن على كيفية التواصل مع الآخرين لتقديم الدعم للمواطن بكافة الطرق.