سقوط تشكيل عصابى سرق "مهمات" سكة حديد بمحطة طنطا

تمكنت الخدمة الأمنية المعينة بحوش فرز محطة سكك حديد طنطا من ضبط "ع. ا. ح"، 20 سنة، و"م.ا. ا" 18 سنة، و"ح.س.ع"، 18 سنة، متلبسين بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد وذلك من حوش المحطة.



بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكابهم الواقعة.



أمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزيرمدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.



تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد طنطا وأرسل بالمتهمين والمضبوطات لقسم شرطة ثان طنطا لقيده وعرضه على النيابة العامة.

