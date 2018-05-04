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الجمعة 04/مايو/2018 - 04:08 م

سقوط تشكيل عصابى سرق "مهمات" سكة حديد بمحطة طنطا

سقوط تشكيل عصابى
عمرو المزيدي
dostor.org/2156259

تمكنت الخدمة الأمنية المعينة بحوش فرز محطة سكك حديد طنطا من ضبط "ع. ا. ح"، 20 سنة، و"م.ا. ا" 18 سنة، و"ح.س.ع"، 18 سنة، متلبسين بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد وذلك من حوش المحطة.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

أمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزيرمدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد طنطا وأرسل بالمتهمين والمضبوطات لقسم شرطة ثان طنطا لقيده وعرضه على النيابة العامة.

سقوط تشكيل عصابى سرق "مهمات" سكة حديد بمحطة طنطا
سقوط تشكيل عصابى سرق "مهمات" سكة حديد بمحطة طنطا
سقوط تشكيل عصابى سرق "مهمات" سكة حديد بمحطة طنطا
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