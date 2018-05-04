شرطة سيشل توقف البحث عن سائح ألماني مفقود

أعلنت الشرطة في سيشل، اليوم الجمعة، وقف أعمال البحث بمروحيات وقوات كثيرة عن سائح ألماني مفقود هناك منذ أسبوعين.



ولكن المتحدث باسم الشرطة جان توسان قد أكد أن الشرطة تستمر في إجراء التحقيقات من أجل اكتشاف ما حدث للسائح الألماني، البالغ من العمر 68 عامًا.



يذكر أن السائح قد اختفى في منطقة جبلية بجزيرة لا ديجو المفضلة لدى السياح وهي إحدى جزر سيشل، في الثامن عشر من شهرأبريل الماضي.



وكان هذا السائح يتجول مع مجموعة سياحية من أجل التقاط صور، ولكنه لم يعد في المساء إلى الفندق.



يشار إلى أن جزر سيشل هي مجموعة جزر في المحيط الهندي، بمساحة تبلغ نحو 1800 كيلومتر قبالة ساحل كينيا.