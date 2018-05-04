"شرطة النقل" تُعيد حقيبة بداخها أموال إلى مالكها بقنا

ضرب رجال شرطة النقل مثالًا في الأمانة، وأعادوا حقيبة بداخلها مبلغ مالي، وهاتفي محمول إلى طالب بعد أن فقدهم داخل قطار قنا.



أثناء مرور الخدمة الأمنية المعينة لتأمين القطار رقم 1903 ( أسوان - القاهرة ) حال تحركة من محطة سكك حديد الأقصر، عثر على حقيبة متوسطة الحجم أعلى رف العربة الثالثة من تشكيل القطار المشار إليه، لم يستدل على مالكها، وبفحصها تبين بداخلها، مبلغ 5300 جنيه و2 هاتف محمول وبعض المتعلقات الشخصية، وتم التوصل لمالكها عبد الرحمن أحمد عبدالوهاب 24 سنة، طالب وقرر أنه ترك الحقيبة بداخل القطار سهوا.

تم تسليم الحقيبة للمذكور بكامل محتوياتها، وأبدى امتنانه وتوجيه الشكر لرجال الشرطة على الأمانة، والجهد المبذول في إعادة المفقودات الخاصة به.



من جانبه، أمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.



