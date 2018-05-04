رئيس جنوب أفريقيا يدعو اليابان للاستثمار في القارة السمراء

أعرب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، عن آماله باستثمار اليابان في أفريقيا، قائلا إن الوقت حان لزيادة الحضور الياباني في القارة.



وانطلقت في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا أعمال المنتدى الاقتصادي للقطاعين العام والخاص في اليابان وأفريقيا أمس الخميس.



ودعا رئيس الدولة المستضيفة للمنتدى الشركات اليابانية لتعزيز حضورها في أفريقيا، وكان المنتدى الذي يستمر يومين انطلق بمشاركة نحو ألف وأربعمائة رجل أعمال وآخرين من اليابان ودول أفريقية.



وسيناقش قادة أعمال يابانيون وأفارقة في المنتدى سبل توسيع الفرص المتاحة أمامهم للعمل معًا.