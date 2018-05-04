"العليا للانتخابات التونسية" ترصد ألفي مخالفة في فترة الدعاية

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، إنه تم تسجيل أكثر من ألفي مخالفة خلال فترة الدعاية للانتخابات البلدية التي انطلقت يوم 14 أبريل وتتواصل حتى منتصف ليل الجمعة.



وأوضح "المنصري" في تصريح اليوم الجمعة" أنه يتم يوميًا رفع المخالفات التي تنوعت بين النشاط غير المصرح به، وتعليق اللافتات خارج الأماكن المخصصة لها، كما يتم تسجيلها، معتبرًا أن أخطر المخالفات تلك التي قد تقع بدءًا من غد السبت يوم الصمت الانتخابي، وبعد غد الأحد يوم الاقتراع، مشيرًا إلى أن رصد المخالفات وتسجيلها سيكون أكثر صرامة في هذين اليومين.



وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عدد المراقبين الذين سيشهدون عمليات فرز أصوات الناخبين في الانتخابات البلدية المقررة يقارب الـ7000، مشددًا على أن عملية فرز أصوات الناخبين ستحظى بالشفافية، أن الفرز سيكون يدويًا وإلكترونيًا.