بريطانيا تطلق قاعدة بيانات للآثار المصرية لتعقب القطع المنهوبة

أطلق المتحف البريطاني قاعدة بيانات للآثار المصرية والنوبية، بعد حصوله على منحة حكومية تبلغ حوالي مليون جنيه إسترليني، حسبما كشفت صحيفة "أنتيك جازيت" البريطانية.



ووفقا للتقرير، فسوف تركز قاعدة البيانات على الآثار من مصر، ولكن من المتوقع أن تتوسع في نهاية المطاف لتشمل القطع الأثرية من مناطق أخرى.



وسيشمل المشروع الآثار المتداولة في سوق الفن الدولي، وكذلك في المجموعات الخاصة، وسيعمل المشروع كرادع للنهب وغيره من الأنشطة غير المشروعة، ويؤكد المتحف أن قاعدة البيانات ستجعل سوق الفن أكثر شفافية وقانونية.



وأوضحت الصحيفة أنه قد تلقت إدارة المتحف منحة بقيمة 998.769 جنيهًا إسترلينيًا من صندوق الحماية الثقافية، الذي يديره المجلس الثقافي البريطاني وقسم الثقافة الرقمية والإعلام والرياضة (DCMS).



وسيشرف فريق متمركز في المتحف على تطوير قاعدة البيانات وسيوفر التدريب على رأس العمل والمعدات لموظفي الآثار من وزارة الآثار في مصر، وسيتم تعليم اثني عشر متدربًا كيفية توثيق الآثار على برامج التدريب لمدة ستة أشهر.



وسيعطي المشروع الأولوية لتوثيق الآثار والمقتنيات التي شوهدت في سوق الآثار منذ عام 1970، وهو العام الذي بدأ فيه سريان اتفاقية اليونسكو لمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.



وقال بيان المتحف إن تجارة الآثار، بما في ذلك دور المزادات والتجار والجمعيات، قد أيدت المشروع، وسيتبادلون الصور والبيانات ويعملون جنبًا إلى جنب مع الخبراء القانونيين والشرطة.