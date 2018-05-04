احتجاجات إيرانية على خطة تقسيم «كازرون»

استمر الإضراب عن العمل، من قبل التجار وأصحاب المحلات، في مدينة «بانه» التابعة لإقليم كردستان، لليوم التاسع عشر، اعتراضًا على إغلاق الحدود من قبل الحرس الثوري، وسط تواجد أمني مكثف داخل المدينة، وفقًا لما ذكرته صحيفة «الرياض» السعودية، اليوم الجمعة.



وعادت الاحتجاجات في مدينة «كازرون» من المواطنين في محافظة فارس؛ اعتراضًا على خطة تقسيم المدينة، بالإضافة إلى احتجاج عدد من عمال مصنع «قصب السكر»، اليوم الجمعة، بمدينة هفت تبه؛ بسبب عدم استلام رواتبهم لمده 9 أشهر.



كما اضرب عدد من عمال سد کهیر في «بلوشستان» بمدينة كنارك، بعد فشل ممولي السد من الوفاء بالتزامهم بدفع أجورهم لستة أشهر.



وأدى سقوط جدار على بعض من عمال البناء في سد «دز»، اليوم، في مدينة دیزفول، إلى وقوع بعض الجرحى، وذلك أثناء احتجاجهم.

