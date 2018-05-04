حبس متهمين بسرقة مواطنين داخل نوادي التجمع 4 أيام

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس المتهمين «محمد.م»، و«شادى.ف»، والطفل «يوسف.ع»، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة متعلقات المواطنين داخل النوادى.



البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول، أن كل من «محمد.م.ح» وشهرته «ميشو»، 35 سنة، عاطل، و«شادي.ف.م.ح»، 31 سنة، عاطل، ونجل شقيقه «يوسف.ع. ف»، 8 سنوات، يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات متعلقات المواطنين حال تواجدهم داخل النوادى بأسلوب «المغافلة».



تم إعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم م ق س 712، ماركة كيا صول فضى اللون (مستأجرة)، وبحوزتهم 5 هواتف محمولة، مبلغ 3800 جنيه، و7ميداليات مفاتيح سيارات، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها وأضافوا أن المضبوطات حيازتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي واعترفوا بارتكاب 10 حوادث سرقة بنفس الأسلوب وهى: سرقة 2 هاتف محمول، مبلغ مالي 4000 جنيه من هشام.م. مهندس، والمحرر بشأنها المحضر رقم 3982 لسنة 2018 جنح القسم، سرقة حقيبة بداخلها هاتف محمول، مفتاح سيارة، ملابس من «عمر.أ.ح»، مهندس، المحرر بشأنها المحضر رقم 4302 لسنة 2018م، سرقة حقيبة بداخلها 2 هاتف محمول من «محمد.م»، طالب، وتحرر بشأنها المحضر رقم 5225 لسنة 2018م، وسرقة حقيبة بداخلها هاتف محمول، حافظة نقود بداخلها متعلقاتها الشخصية من «داليا.م.م»، مدرسة، والمحرر بشأنها المحضر رقم 14014 لسنة 2017م، وسرقة حقيبة بداخلها هاتف محمول من يرجى تراسوفا (أوروبي الجنسية)، 40 سنة، موظف، وتحرر بشأنها المحضر رقم 5219 لسنة 2018م، وسرقة حقيبة بداخلها هاتف محمول من «سها.ع»، طالبة والمحرر بشأنها المحضر رقم 11399 لسنة 2017 جنح التجمع الخامس، وسرقة حقيبة بداخلها هاتف محمول، مبلغ 10 آلاف جنية من «أحمد.م»، مدرب سباحة، المحرر بشأنها المحضر رقم 505 لسنة 2018م جنح التجمع الخامس، وسرقة 3 حقائب بداخلهم هواتف محمولة ومتعلقات شخصية خاصة بكل من 3 طلاب، والمحرر بشأنهم المحضر رقم 14474 لسنة 2018م جنح مدينه نصر.



تم بإرشادهم ضبط باقي المسروقات لدى عملائهم سيء النية، وهم كل من «أحمد.م.ى»، 35 سنة، صاحب محل هواتف، «يوسف.ف.م»، 36 سنة، مدير محل هواتف محمولة، «شادي.أ.ع»، 31 سنة، صاحب، «عماد.س.ع»، 22 سنة، صاحب محل هواتف محمولة، و«عاطف.خ.ع»، 26 سنة، صاحب محل هواتف محمولة.



وضبط بحوزة العملاء عدد 7 هواتف محمولة مجهولة المصدر «جارى التوصل لمالكيها»، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.



باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأضاف المجني عليهما الثالث والخامس بعدم سابقة تحريرهما محاضر بوقائع السرقات وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشتهم عن مصدر باقي المضبوطات.